Bianca Andreescu is er dinsdag niet in geslaagd de kwartfinales van de US Open te bereiken. De nummer zeven van de wereld trok na een slopende partij van 3,5 uur aan het kortste eind tegen de Griekse Maria Sakkari.

Na twee tiebreaks moest er een beslissende set aan te pas komen in het Arthur Ashe Stadium. Andreescu had last van haar been en vroeg na de derde game een medische time-out aan, maar de 21-jarige Canadese weigerde op te geven. Ze werkte op 3-5 drie matchpoints weg, maar Sakkari sloeg bij haar vierde kans wel toe: 6-7 (2), 7-6 (6) en 6-3.

Andreescu zorgde in 2019 voor een stunt door de US Open op haar naam te schrijven, maar sindsdien ging het bergafwaarts. Geplaagd door blessures kwam het toptalent in de Grand Slam-toernooien die volgden niet verder dan de tweede ronde, maar op deze US Open liet Andreescu weer vlagen van haar oude topvorm zien. Op weg naar de vierde ronde verloor ze maar één set.

De 26-jarige Sakkari, de nummer achttien van de wereld, staat voor het eerst in de kwartfinales van de US Open. De Griekse kwam bij haar zes vorige deelnames slechts één keer verder dan de derde ronde: vorig jaar strandde ze in de achtste finales.

Voor een plek in de halve eindstrijd speelt Sakkari tegen Karolína Plísková. De nummer vier van de wereld rekende zonder setverlies af met de Russin Anastasia Pavlyuchenkova: 7-5 en 6-4.

De 29-jarige Plísková staat voor de vierde keer in de kwartfinales van de US Open. De Tsjechische verloor in 2016 de finale in New York van Angelique Kerber. Eerder dit jaar bereikte ze ook de eindstrijd op Wimbledon, maar die verloor Plísková eveneens.