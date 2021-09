Novak Djokovic heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) na een valse start de kwartfinales van de US Open bereikt. De Serviër rekende in vier sets af met de talentvolle Amerikaan Jenson Brooksby: 1-6, 6-3, 6-2 en 6-2.

De 34-jarige Djokovic moest er hard voor werken tegen de veertien jaar jongere Brooksby, die in de eerste set voor een stunt zorgde. De vrijwel foutloze nummer 99 van de wereld gunde de slordig spelende Djokovic maar één game. De mondiale nummer één stelde daarna snel orde op zaken en zegevierde binnen drie uur in het Arthur Ashe Stadium.

Djokovic verloor deze US Open eerder al een set tegen de Noor Holger Vitus Nødskov Rune (eerste ronde) en de Japanner Kei Nishikori (derde ronde). Tallon Griekspoor slaagde daar in de tweede ronde niet in tegen 'The Djoker'.

Het is de eerste keer sinds 2018 dat Djokovic de kwartfinales van de US Open weet te bereiken. In 2019 gaf hij geblesseerd op in de vierde ronde en vorig jaar werd de drievoudig winnaar in de achtste finales gediskwalificeerd, omdat hij de bal uit frustratie per ongeluk tegen een lijnrechter sloeg.

Door zijn overwinning op Brooksby blijft Djokovic op koers om alle Grand Slam-toernooien in één kalenderjaar op zijn naam te schrijven. De Serviër won eerder dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Bij het veroveren van de US Open-titel heeft Djokovic bovendien het Grand Slam-record in handen dat hij nu nog met Roger Federer en Rafael Nadal deelt (ieder twintig titels).

In de kwartfinales wacht Djokovic een krachtmeting met de Italiaan Matteo Berrettini. De huidige nummer acht van de wereld rekende in de vierde ronde af met de Duitse qualifier Oscar Otte: 6-4, 3-6, 6-3 en 6-2. Botic van de Zandschulp speelt dinsdag om 18.00 uur al tegen Daniil Medvedev voor een plek in de halve eindstrijd van de US Open.