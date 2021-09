Botic van de Zandschulp speelt zijn kwartfinale tegen Daniil Medvedev op de US Open dinsdag in het Arthur Ashe Stadium, de hoofdbaan in New York. De partij tussen de nummer 117 en de nummer 2 van de wereld begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Voor de 25-jarige Van de Zandschulp wordt het zijn eerste optreden in het Arthur Ashe Stadium, dat een capaciteit van ruim 23.000 plaatsen heeft. Zijn partij tegen Diego Schwartzman in de achtste finales vond zondag plaats in het Louis Armstrong Stadium, de tweede baan op Flushing Meadows.

Van de Zandschulp zorgt met zijn kwartfinaleplaats in New York als debutant voor een enorme verrassing. Nadat de Veenendaler eerst drie kwalificatiewedstrijden had gewonnen, versloeg hij op het hoofdtoernooi onder anderen topspelers Casper Ruud (8) en Schwartzman (11).

Na zijn overwinning van zondag sprak Van de Zandschulp al de hoop uit dat hij in het befaamde Arthur Ashe Stadium in actie zou mogen komen tegen Medvedev. "Daar zullen nog meer mensen zijn dan in het Louis Armstrong Stadium. Ik ga ervan genieten", blikte hij alvast vooruit.

Van de Zandschulp stond nog nooit tegenover Medvedev, die aan de partij begint als torenhoge favoriet. De 25-jarige Rus bereikte twee keer een Grand Slam-finale, maar zowel op de US Open van 2019 als op de Australian Open van dit jaar greep hij net naast de hoofdprijs.