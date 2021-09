Alexander Zverev heeft maandag zijn ongeslagen reeks voortgezet door op de US Open de kwartfinales te bereiken. De Duitser was in drie sets te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner: 6-4, 6-4 en 7-6 (7).

Zverev begon aan zijn indrukwekkende serie op de Olympische Spelen in Tokio, waar hij goud pakte in het enkelspel. Vervolgens schreef hij ook het Masters-toernooi van Cincinnati op zijn naam.

In New York begon de als vierde geplaatste Zverev met een zege op Sam Querrey, om vervolgens ook Albert Ramos Viñolas en Jack Sock te verslaan, al gaf die laatste op met een blessure.

Ook Sinner kon Zverev niet stoppen, al beet de nummer dertien van de plaatsingslijst in de derde set nog stevig van zich af. De Italiaan liet echter zowel op 6-5 als in de tiebreak setpoints liggen, terwijl zijn tegenstander op het eerste matchpoint wel bij de les was.

De 24-jarige Zverev jaagt op de US Open op zijn eerste Grand Slam-titel. Vorig jaar haalde hij de finale in New York, maar verloor daarin ondanks een 2-0-voorsprong in sets nipt van Dominic Thiem.

De volgende tegenstander van Zverev is nog niet bekend. Die komt uit de partij tussen de Amerikaan Reilly Opelka en Lloyd Harris uit Zuid-Afrika.

Met Botic van de Zandschulp is er ook nog een Nederlander actief in het enkelspel. De stuntende qualifier neemt het dinsdag in de kwartfinales op tegen Daniil Medvedev, de mondiale nummer twee.

Belinda Bencic neemt de felicitaties van Iga Swiatek in ontvangst. Belinda Bencic neemt de felicitaties van Iga Swiatek in ontvangst. Foto: ANP

Ook olympisch kampioene Bencic verder

De olympisch kampioene bij de vrouwen, Belinda Bencic, schaarde zich eveneens bij de laatste acht op de US Open. De als elfde geplaatste Zwitserse won met 7-6 (12) en 6-3 van Iga Swiatek uit Polen.

Het hoogtepunt van de partij was de tiebreak van de eerste set, waarin beide speelsters weigerden te capituleren. Pas op 13-12 benutte Bencic eindelijk een setpoint. In de tweede set plaatste de 24-jarige tennisster een vroege break en die voorsprong gaf ze niet meer uit handen.

In de kwartfinales neemt Bencic het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Shelby Rogers en de Britse Emma Raducanu.