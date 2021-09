Daniil Medvedev hoopt dinsdag in zijn kwartfinaleduel met Botic van de Zandschulp op de US Open te profiteren van de vele wedstrijden die de Veenendaler al in de benen heeft. Van de Zandschulp speelde al zeven partijen, waarvan twee vijfsetters, en de Rus heeft zelf in vier duels nog geen set verloren.

"Hij heeft wat wedstrijden in de benen. Ik ga proberen daarvan gebruik te maken", zei Medvedev na zijn eenvoudige zege op de Brit Daniel Evans. Medvedev heeft in New York pas 12 sets gespeeld, Van de Zandschulp al 27.

Van de Zandschulp, die ook nog eens drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen, geldt in New York als een van de grootste verrassingen van het toernooi. Ook de pas achttienjarige Spanjaard Carlos Alcaraz baart opzien. "Er zijn zeker een hoop stunts hier, misschien wel meer dan op andere Grand Slams", aldus Medvedev.

"Ik heb de partij van Botic tegen Diego Schwartzman tot 5-4 in de de derde set gezien. Ik dacht dat hij het in drie sets zou afmaken. Toen ik de baan af kwam, vertelden ze me dat hij net klaar was, maar alsnog had gewonnen. Wow, indrukwekkend."

'Ik weet min of meer hoe Van de Zandschulp speelt'

Medvedev en Van de Zandschulp troffen elkaar nooit eerder. De 25-jarige Rus verloor in 2019 de finale van de US Open tegen Dominic Thiem en reikte vorig jaar tot de laatste vier in New York. Toch weet dat de nummer twee van de wereld dat hij het niet makkelijk gaat krijgen tegen Van de Zandschulp, momenteel de nummer 117 van de wereld.

"Ik heb een paar wedstrijden van hem gezien en ik herinner met dat hij begin dit jaar in Melbourne tegen Karen Khachanov speelde en een matchpoint had. Ik weet min of meer hoe hij speelt en dat hij goed speelt. Maar als ik goed serveer, dan ben ik ook lastig om tegen te spelen", aldus Medvedev.

Medvedev is momenteel de grootste concurrent voor Novak Djokovic, die dit jaar al de Australian Open, Roland Garros én Wimbledon won. Bij een titel op de US Open heeft de Serviër het Grand Slam-record, dat hij nu nog met Roger Federer en Rafael Nadal deelt, volledig in eigen handen.

De kwartfinale tussen Medvedev en Van de Zandschulp is dinsdag. Het tijdstip is nog niet bekend.