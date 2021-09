Toptalenten Carlos Alcaraz en Félix Auger-Aliassime hebben in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor het eerst in hun loopbaan de kwartfinales van de US Open bereikt. Bij de vrouwen voegden Aryna Sabalenka en Elina Svitolina zich bij de laatste acht en hield het toernooi op voor Simona Halep.

De pas achttienjarige Alcaraz schreef historie door de Duitser Peter Gojowczyk in een spannende vijfsetter te verslaan: 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 en 6-0. De Spanjaard is nu de jongste kwartfinalist op de US Open in de Open Era (sinds 1968). Hij volgt André Agassi op, die acht dagen ouder was toen hij in 1988 de kwartfinales haalde.

Het is pas de vierde keer dat Alcaraz meedoet aan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. De nummer 55 van de wereld, begin dit jaar in de eerste ronde van de Australian Open te sterk voor Botic van de Zandschulp, kwam tot deze US Open nooit verder dan de derde ronde op een van de vier grote toernooien.

Voor een plek in de halve finales wacht Alcaraz een krachtmeting met Auger-Aliassime, die in het Arthur Ashe Stadium een einde maakte aan de US Open van de Amerikaan Frances Tiafoe: 4-6, 6-2, 7-6 (6) en 6-4. De Canadees sloeg 55 winners en dwong liefst vijftien breakpoints af, al benutte hij er 'slechts' drie. Tiafoe verzuimde in de tiebreak van de derde set een setpoint te verzilveren.

Het is pas de tweede keer dat Auger-Aliassime erin slaagt de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi te bereiken. Het toptalent voegde zich dit jaar ook op Wimbledon bij de laatste acht, maar werd toen uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Berrettini.

De winnaar van de partij tussen Auger-Aliassime en Alcaraz speelt in de halve finales mogelijk tegen revelatie Van de Zandschulp, die wel eerst de mondiale nummer twee Daniil Medvedev moet zien te verslaan.

Felix Auger-Aliassime ontvangt de felicitaties van de Amerikaan Frances Tiafoe. Felix Auger-Aliassime ontvangt de felicitaties van de Amerikaan Frances Tiafoe. Foto: AFP

Sabalenka simpel door, Svitolina verslaat Halep

In het vrouwentoernooi bereikte Sabalenka de kwartfinales door de Belgische Elise Mertens eenvoudig opzij te zetten: 6-4 en 6-1. De Belarussische, die liefst tien dubbele fouten sloeg, was vooral een stuk effectiever op de breakpoints.

Het is voor het eerst dat de 23-jarige Sabalenka de kwartfinales van de US Open haalt. De nummer twee van de wereld is in vorm, want dit jaar reikte ze al tot de halve finales op Wimbledon. In de kwartfinales treft Sabalenka Roland Garros-winnares Barbora Krejcíková, die Garbiñe Muguruza in twee sets versloeg: 6-3 en 7-6 (4).

Eerder op zondag slaagde Svitolina er al in om een plekje bij de laatste acht te bemachtigen. De Oekraïense was een maatje te groot voor Simona Halep, die slechts zes games pakte: 6-3 en 6-3. De door blessures geplaagde Halep speelde in New York haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de Australian Open van dit jaar.

De 26-jarige Svitolina behoort al jaren tot de wereldtop, maar bereikte nog nooit de finale van een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer vijf van de wereld neemt het voor een plek bij de laatste vier op tegen de negentienjarige Canadese Leylah Fernandez.