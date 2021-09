Botic van de Zandschulp kon zijn vreugde moeilijk onder woorden brengen na zijn nieuwe stunt op de US Open. De Veenendaler rekende zondag in een zinderende vijfsetter af met Diego Schwartzman en bereikte daarmee als eerste Nederlandse man sinds 2004 de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi.

"Ik heb hier geen woorden voor", zei Van de Zandschulp na afloop van zijn heroïsche zege in het Louis Armstrong Stadium in New York. "Ik heb hier al zo veel wedstrijden gespeeld. In enkele daarvan stond ik op de rand van uitschakeling, maar ik heb ze uiteindelijk allemaal naar me toegetrokken."

De 25-jarige Van de Zandschulp, die via de kwalificaties voor het eerst doordrong tot het hoofdtoernooi van de US Open, schoot uitstekend uit de startblokken tegen Schwartzman en won de eerste twee sets, maar de Argentijn kwam langszij nadat hij twee matchpoints had verspeeld.

"Tot 4-2 in de derde set serveerde ik goed. Toen begon ik te beseffen dat ik kon gaan winnen en werd ik zenuwachtig", blikte Van de Zandschulp terug. Desondanks hield hij zijn hoofd koel in de vijfde en beslissende set, die hij met 6-1 won.

"Voor het eerst dit toernooi won ik de eerste set en daarna ook de tweede set. Uiteindelijk verloor ik bijna de wedstrijd, maar ik ben trots dat ik alsnog gewonnen heb. Voor het toernooi had niemand verwacht dat ik de kwartfinales zou halen. Ik denk dat het thuisfront verbaasd en hopelijk trots is."

Botic van de Zandschulp krijgt na zijn sensationele zege op Diego Schwartzman verschillende verzoeken voor een handtekening. Botic van de Zandschulp krijgt na zijn sensationele zege op Diego Schwartzman verschillende verzoeken voor een handtekening. Foto: Getty Images

'Ik speel beter tegen jongens die beter zijn dan ik'

Door zijn overwinning op Schwartzman is Van de Zandschulp de eerste Nederlander sinds Sjeng Schalken in 2003 die de laatste acht in New York bereikt. Schalken haalde in 2004 ook de kwartfinales op Wimbledon. Van de Zandschulp bereikte eerder dit jaar zowel op Roland Garros als Wimbledon de tweede ronde.

Dat hij in New York tot de kwartfinales weet door te dringen, komt volgens Van de Zandschulp omdat hij veel constanter speelt. "Dat is echt nieuw voor mij. Als ik het opneem tegen jongens die in het algemeen beter zijn dan ik, speel ik zelf ook beter."

"Ik serveerde goed en fysiek voelde ik me ook goed. Toen we aan de vijfde set begonnen, was ik fysiek denk ik beter dan mijn tegenstander. Ik denk dat ik in de vijfde set mijn beste tennis speelde en het verdiende om te winnen."

Van de Zandschulp wacht in de kwartfinales met Daniil Medvedev opnieuw een zware kluif. De Rus, de huidige nummer twee van de wereld, kwam vorig jaar tot de halve finales op de US Open en was het jaar daarvoor verliezend finalist in New York.

"Hij serveert en retourneert goed en is heel sterk vanaf de baseline. Ik heb hem vaak zien spelen en weet dus wat zijn sterke punten zijn en of hij nog zwakke punten heeft", aldus Van de Zandschulp, die waarschijnlijk voor het eerst in het Arthur Ashe Stadium zal spelen. "Daar zullen nog meer mensen zijn. Ik ga ervan genieten."