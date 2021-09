Botic van de Zandschulp heeft zondag opnieuw voor een stunt gezorgd op de US Open. De Veenendaler versloeg in de vierde ronde in een zinderende vijfsetter de als elfde geplaatste Diego Schwartzman en bereikte als eerste Nederlandse tennisser in achttien jaar de kwartfinales van het Grand Slam-toernooi in New York: 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 en 6-1.

De 25-jarige Van de Zandschulp kende al een geweldige start in het Louis Armstrong Stadium door Schwartzman in diens eerste servicegame te breken, waarna hij mede dankzij twaalf winners standhield in het vervolg van de eerste set: 6-3. Ook de tweede set pakte de Nederlander overtuigend met 6-4.

Vervolgens ging het helemaal mis met Van de Zandschulp. Hij verloor de derde set met 5-7 en verspeelde in de vierde set twee matchpoints, waarna Schwartzman de vierde set met 5-7 veroverde. De vijfde en beslissende won hij vervolgens wel met 6-1, waardoor zijn sprookje op Flushing Meadows minstens nog één ronde voortduurt.

Het is voor het eerst sinds 2004 dat een Nederlandse tennisser de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi haalt. Toen reikte Sjeng Schalken tot de laatste acht op Wimbledon. Diezelfde Schalken is de laatste Nederlandse tennisser die op de US Open de kwartfinales bereikte. Dat was in 2003.

Van de Zandschulp, die begin dit jaar op de Australian Open debuteerde op een Grand Slam en via de kwalificaties voor het eerst het hoofdtoernooi van de US Open haalde, neemt het bij de laatste acht op tegen de als tweede geplaatste Daniil Medvedev, die zondag zonder setverlies won van de Brit Daniel Evans.

Dankzij het bereiken van de kwartfinales maakt Van de Zandschulp wederom een sprong op de wereldranglijst. De Veenendaler, die als de mondiale nummer 117 aan de US Open is begonnen, is virtueel de nieuwe nummer 61 op de wereldranglijst. Bovendien is hij al verzekerd van ruim 357.000 euro aan prijzengeld.

Botic van de Zandschulp stuntte ook tegen Diego Schwartzman. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp koelbloedig tegen Schwartzman

Ondanks de massale belangstelling na zijn stunt tegen de als achtste geplaatste Casper Ruud leek Van de Zandschulp in zijn partij tegen Schwartzman in het middelgrote Louis Armstrong Stadium geen moment last van zenuwen te hebben. De Nederlander brak zijn Argentijnse opponent gelijk in diens eerste servicegame en overleefde in de daaropvolgende game vier breakpunten, waarna hij zijn eigen opslagbeurten tamelijk eenvoudig over de streep trok: 6-3.

Ook in de tweede set bleef Van de Zandschulp sterk serveren. De Veenendaler sloeg drie aces en won liefst 89 procent van de punten op zijn eerste service, terwijl hij ook steeds een antwoord had op de opslagen van Schwartzman. Bij een 2-1- en 3-2-voorsprong kreeg hij zelfs twee breakpunten, maar die wist hij niet te verzilveren. Uiteindelijk pakte hij de set in de laatste game: 6-4.

Aan het begin van de derde set waren Van de Zandschulp en Schwartzman aan elkaar gewaagd. In de zesde game sloeg de enkelvoudig Nederlands kampioen toe, maar hij wist zijn break voorsprong niet te behouden. Daarna forceerde Schwartzman een break en moest Van de Zandschulp voor het eerst in de partij een set afstaan: 5-7.

De vierde set verliep als een thriller. Van de Zandschulp verloor in de zevende game zijn opslagbeurt, maar knokte zich gelijk terug en kwam op 4-4. Vervolgens won hij zijn eigen servicegame en kreeg hij bij de opslag van Schwartzman de eerste twee matchpoints, die hij jammerlijk verspeelde. Vervolgens trok Schwartzman de set naar zich toe: 5-7.

In de vijfde en beslissende set bleek Van de Zandschulp opnieuw over de nodige dosis veerkracht te beschikken. De Veenendaler sloeg gelijk toe op de service van Schwartzman en verzilverde de break in zijn eigen servicegame, waarna hij op zijn vijfde matchpoint toesloeg, de set met 6-1 won en zo zijn droomdebuut in New York nog de nodige luister bijzette.