Ashleigh Barty is in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) uitgeschakeld op de US Open. De mondiale nummer één ging in de derde ronde in drie sets verrassend ten onder tegen Shelby Rogers: 2-6, 6-1 en 6-7 (5). Alexander Zverev plaatste zich wel voor de achtste finales na een opgave van zijn tegenstander.

De 25-jarige Barty begon al belabberd aan haar partij tegen Rogers, want in de eerste set verloor ze twee keer haar servicegame aan de Amerikaanse: 2-6. Opvallend was dat de tweevoudig Grand Slam-winnares liefst zeventien onnodige en vijf dubbele fouten sloeg.

Barty herstelde zich in de tweede set en leek na de 6-1 in dat bedrijf de partij naar zich toe te trekken, maar in de beslissende derde set gaf ze een 5-2-voorsprong uit handen en verloor ze de tiebreak met 5-7. Rogers (WTA-43) sloeg direct toe op haar eerste matchpoint, waardoor ze de achttienjarige Emma Raducanu treft in de achtste finales.

Barty werd daarmee opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld op de US Open. De Australische, die in juli nog Wimbledon won, kwam op Flushing Meadows in New York nooit verder dan de achtste finales (2018 en 2019).

Met de uitschakeling van Barty zijn er al drie tennissters uit de mondiale top tien uitgeschakeld op de US Open. Eerder gingen Naomi Osaka (WTA-4) en Petra Kvitová (WTA-10) ten onder in de derde ronde. Aryna Sabalenka (WTA-2) is momenteel de hoogst geplaatste speler die nog actief is in New York.

Zverev door dankzij opgave

Later in de Nederlandse nacht plaatste Zverev zich voor de achtste finales op de US Open dankzij een opgave van zijn tegenstander Jack Sock. De Amerikaan had in de vierde set te veel last van een beenblessure: 3-6, 6-2, 6-3 en 2-1.

De 28-jarige Sock, die de 184e plaats op de wereldranglijst bezet, verraste de als vierde geplaatste Zverev nog door de eerste set met 3-6 te veroveren. Mede dankzij zijn sterke forehand sloeg Sock liefst achttien winners.

Zverev herpakte zich in het vervolg en zag Sock al na de eerste game in de tweede set om een fysiotherapeut roepen. Sock ging door, maar verloor zowel de tweede als de derde set kansloos van de Duitser, waarna hij in de vierde set opgaf.

Zverev, die vorig jaar de finale van de US Open verloor van Dominic Thiem, neemt het bij de laatste zestien op tegen Jannik Sinner. De Italiaan, de nummer zestien van de wereldranglijst, was in de derde ronde in een vijfsetter te sterk voor Gaël Monfils.

Botic van de Zandschulp is de enige overgebleven Nederlander in het hoofdtoernooi van de US Open. De Veenendaler neemt het zondag op tegen Diego Schwartzman, de nummer veertien van de wereld. Het is voor het eerst sinds 2004 dat er een Nederlander in de derde ronde van een Grand Slam-toernooi staat.