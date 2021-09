Novak Djokovic heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De nummer één van de wereld kende een moeizame start tegen Kei Nishikori, maar versloeg de Japanner in vier sets: 6-7 (4), 6-3, 6-3 en 6-2.

De 34-jarige Djokovic werd het alleen in de eerste set lastig gemaakt door Nishikori, die in 2014 de finale van de US Open haalde. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar werkte weliswaar een break achterstand weg, maar verloor vervolgens de tiebreak.

In het tweede bedrijf herpakte Djokovic zich snel en trok hij de stand via twee breaks gelijk. Daarna kwam Nishikori, die de 56e plek op de wereldranglijst bezet, alleen in de derde set nog even terug van een achterstand.

Djokovic, die in de tweede ronde Tallon Griekspoor uitschakelde, treft bij de laatste zestien de winnaar van de partij tussen de Rus Aslan Karatsev en de Amerikaan Jenson Brooksby.

De Serviër hoopt in New York het Grand Slam-record te verbeteren. Hij heeft momenteel net als Roger Federer en Rafael Nadal twintig titels op zijn erelijst staan. Ook kan Djokovic op Flushing Meadows zijn vierde Grand Slam-toernooi van dit jaar winnen. Daarmee evenaart hij de prestatie van Rod Laver uit 1969.

Ook Matteo Berrettini bereikte de vierde ronde in New York. De als zesde geplaatste Italiaan klopte Ilya Ivashka uit Belarus met 6-7 (5), 6-2, 6-4, 2-6 en 6-2. In zijn volgende partij treft Berrettini de Duitse qualifier Oscar Otte.