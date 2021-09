Bianca Andreescu heeft zaterdag met speels gemak de achtste finales van de US Open bereikt. De winnares van 2019 had iets meer dan een uur nodig om Greet Minnen te verslaan in New York: 6-1 en 6-2.

De 21-jarige Andreescu sloeg een stuk minder onnodige fouten dan haar Belgische opponente (22 om 11) en leunde op haar sterke service. Minnen wist wel vier breakpoints af te dwingen, maar de nummer 104 van de wereld benutte er geen een en verloor zelf wel vier keer haar servicegame.

Door haar probleemloze zege op Minnen staat Andreescu voor het eerst sinds 2019 in de vierde ronde van een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer zeven van de wereld won de US Open twee jaar geleden, maar werd sindsdien geplaagd door blessureleed en bleef daardoor ver van haar topvorm verwijderd.

In 2020 speelde Andreescu geen enkel Grand Slam-toernooi en dit jaar maakte ze nog geen goede indruk. De Canadese strandde op de Australian Open in de tweede ronde en ging op Roland Garros en Wimbledon al in haar openingspartij onderuit.

In de vierde ronde van de US Open wacht Andreescu een krachtmeting met de Griekse Maria Sakkari. De nummer achttien van de wereld rekende in twee sets af met Petra Kvitová (6-4 en 6-3) en staat voor het tweede jaar op rij in de vierde ronde van de US Open.

Sakkari won veel punten op haar eerste service en incasseerde geen enkele break tegen tweevoudig Wimbledon-winnares Kvitová. De Tsjechische sloeg meer dan twee keer zoveel onnodige fouten als Sakkari (33 om 16).