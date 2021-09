Botic van de Zandschulp beleeft met een plek in de vierde ronde van de US Open momenteel zijn doorbraak. De 25-jarige tennisser is de eerste Nederlandse man sinds 2003 die in New York tot de laatste zestien weet door te dringen.

"Deze week en eigenlijk dit jaar gaat het geweldig. Ik sta in de vierde ronde en klim op de ranglijst. Het leven ziet er mooi uit nu", zei Van de Zandschulp (25) na zijn zege op de Argentijn Facundo Bagnis (3-6, 6-0, 6-2 en 6-2).

"Het is nog niet helemaal tot me doorgedrongen. Het voelt nog vrij normaal, maar voor mij is het natuurlijk helemaal niet normaal", vertelde de Veenendaler.

"Toevallig vertelde mijn coach Michiel Schapers dat in 2003 voor het laatst een Nederlandse man in de vierde ronde stond. Dat zijn aardig wat jaartjes. Ik kan me die partijen niet meer zo goed herinneren."

Zoals ook eerder in het toernooi begon Van de Zandschulp in de derde ronde moeizaam en ging hij gaandeweg steeds beter spelen. Op de website van de US Open wordt hij al de 'Comeback King' genoemd.

"Hij speelde bijna foutloos in de eerste set en in de tweede set begon ik meer ballen te maken en hij juist te missen", analyseerde Van de Zandschulp zijn zege. "Ik wist dat hij dat niveau niet kon vasthouden. Vanaf dat moment domineerde ik en ging het vrij soepel."

Van de Zandschulp komt top honderd binnen

Van de Zandschulp begon het toernooi als de nummer 117 van de wereld, maar zal door zijn overwinningen voor het eerst de top honderd bereiken. Na zijn zege van vrijdag staat hij al virtueel 89e op de ATP-ranglijst.

"Dat is een hartstikke mooie mijlpaal. Ik heb dit jaar een goed seizoen gehad en ik denk dat dit een mooie beloning voor me is."

"Ik was ervan op de hoogte dat het de inzet van deze wedstrijd was. Om die reden was het een extra belangrijke wedstrijd voor me en gelukkig ben ik er goed mee omgegaan en is het eindelijk zover", aldus de qualifier, die nu aantreedt tegen de Argentijn Diego Schwartzman.

"Hij verdedigt erg goed in de rally's, geeft je geen gratis punten en zorgt ervoor dat je elk punt echt moet maken. Hij is mentaal erg sterk en gaat er echt voor", omschreef hij zijn komende tegenstander.

"Maar ik heb er vertrouwen in dat het een goede wedstrijd kan worden. Ik voel me fysiek goed en ik hou van best-of-fivewedstrijden. En ik heb het geloof dat ik van goede jongens kan winnen."