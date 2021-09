Naomi Osaka is in de derde ronde van de US Open blijven steken. De Japanse titelhoudster verloor vrijdag (lokale tijd) met 5-7, 7-6 (2) en 6-4 van de achttienjarige Canadese Leylah Fernandez. Ook Stéfanos Tsitispás werd uitgeschakeld door een achttienjarig talent.

Osaka serveerde bij 6-5 in de tweede set nog voor de wedstrijd. Ze is pas de eerste speelster uit de mondiale top tien die wordt uitgeschakeld op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Fernandez, de nummer 73 van de wereld, maakte het na twee uur en vier minuten af met een indrukwekkende lovegame. Osaka besloot het duel met een wilde afzwaaier met haar forehand.

"Ik wilde liever wat langer dan een uur op de baan staan en jullie nog een showtje geven", zei Fernandez na afloop tegen het publiek. De tiener bereikte voor het eerst de vierde ronde op een Grand Slam. Ze neemt het hierna op tegen een andere voormalige kampioene: de Duitse Angelique Kerber.

Naomi Osaka feliciteert de jonge Leylah Fernandez.

Uitschakeling past in teleurstellende periode voor Osaka

De 23-jarige Osaka, de nummer drie van de wereld, won de US Open in 2018 en 2020. Ze heeft vier Grand Slam-titels op haar naam staan. De Japanse won begin dit jaar de Australian Open, maar is verder bezig aan een teleurstellend seizoen. Deze zomer werd ze op de Olympische Spelen in eigen land al in de derde ronde uitgeschakeld.

In de zomer zorgde Osaka voor de nodige ophef. Op Roland Garros verklaarde ze dat ze niet met de pers zou praten omdat ze kampte met mentale problemen, waarna ze zich na het ontstane tumult besloot terug te trekken van het toernooi. Aan Wimbledon deed ze niet mee.

Overige uitslagen vrouwentoernooi Elise Mertens (Bel) - Ons Jaberu (Tun): 6-3, 7-5

Aryna Sabalenka (Blr) - Danielle Collins (VS) 6-3, 6-3

Ook Tsitsipás onderuit tegen achttienjarige

Ook in het mannentoernooi werd een van de favorieten verrast voor een achttienjarige. Het Spaanse talent Carlos Alcaraz stuurde Tsitsipás na een vijfsetter naar huis: 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 en 7-6 (5). Het duel duurde liefst vier uur en zeven minuten.

Na het laatste punt ging Alcaraz gestrekt op de baan van het Arthur Ashe Stadium liggen. "Dank jullie allemaal. Dit is de mooiste zege uit mijn loopbaan", zei de tiener in zijn beste Engels. Gedurende de wedstrijd was het publiek duidelijk op de hand van Alcaraz, die de Griek met harde groundstrokes op zijn backhand bestookte.

Alcaraz, de nummer 55 van de wereld, is de jongste speler in de vierde ronde van de US Open sinds 1989, toen Pete Sampras en Michael Chang als tieners de laatste zestien bereikten.

De 23-jarige Tsitsipás gold na zijn finaleplaats op Roland Garros als een outsider voor de titel op de US Open. De nummer drie van de wereld beleefde een rumoerige tijd in New York. Hij kreeg na zijn eerste twee partijen veel kritiek vanwege zijn lange toiletpauzes en was voor het toernooi al onderwerp van gesprek omdat hij had laten weten dat hij op dit moment geen reden ziet zich te vaccineren.

In de vierde ronde neemt Alcaraz het op tegen de Duitser Peter Gojowczyk.

Overige uitslagen mannentoernooi Felix Auger-Aliassime (Can) - Roberto Bautista Agut (Spa): 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 en 3-6

Frances Tiafoe (VS) - Andrey Rublev (Rus): 4-6, 6-3, 7-6 (6), 4-6, 6-1