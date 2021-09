Botic van de Zandschulp heeft als eerste Nederlander sinds 2004 de vierde ronde bereikt van een Grand Slam-toernooi. De nummer 117 van de wereld was in de derde ronde van de US Open de Argentijn Facundo Bagnis de baas: 3-6, 6-0, 6-2 en 6-2.

De laatste Nederlander die erin slaagde de laatste 16 te bereiken op een Grand Slam-toernooi was Sjeng Schalken. Zeventien jaar geleden haalde Schalken de kwartfinales op Wimbledon.

De 25-jarige Van de Zandschulp heeft al zes partijen gewonnen in New York. In totaal heeft hij al 22 sets gespeeld. In al zijn partijen verloor hij de eerste set en in de eerste ronde kwam hij zelfs terug na een achterstand van 2-0 in sets.

In de vierde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld.