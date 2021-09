Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag als eerste Nederlander sinds 2003 de vierde ronde bereikt van de US Open. De nummer 117 van de wereld was in de derde ronde in New York te sterk voor de Argentijn Facundo Bagnis (3-6, 6-0, 6-2 en 6-2).

Van de Zandschulp treedt met zijn sensationele opmars in de voetsporen van Sjeng Schalken, die in 2003 de laatste Nederlander was bij de laatste zestien van de US Open. De Limburger kwam dat jaar zelfs tot de kwartfinales.

Schalken was in 2004 op de Australian Open ook de laatste Nederlander in de vierde ronde van een Grand Slam-toernooi. Bij de vrouwen wist Kiki Bertens de afgelopen jaren ook vijf keer minimaal de vierde ronde te halen. Op de US Open lukte het haar nooit.

De prestatie van de 25-jarige Van de Zandschulp is extra bijzonder, omdat hij al zes partijen heeft gewonnen in New York. Hij sloeg zich eerst door de kwalificaties en heeft in totaal al 22 sets gespeeld. In al zijn partijen verloor hij de eerste set en in de eerste ronde kwam hij zelfs terug na een achterstand van 2-0 in sets.

Om de kwartfinales te bereiken moet Van de Zandschulp afrekenen met de Argentijn Diego Schwartzman en dat is een zware opgave. De nummer 114 van de wereld, tweevoudig kwartfinalist op de US Open, was met 6-4, 6-3 en 6-3 te sterk voor de Slowaak Alex Molcan.

Facundo Bagnis tijdens zijn partij tegen Botic Van de Zandschulp. Facundo Bagnis tijdens zijn partij tegen Botic Van de Zandschulp. Foto: Pro Shots

Partij tegen Bagnis kantelt na eerste set

Bagnis is 'slechts' de nummer 80 van de wereld en daarmee wist Van de Zandschulp dat hij een goede kans maakte in de derde ronde van de US Open. Na een moeizame start met een break voor Bagnis kwam Van de Zandschulp aan het einde van de eerste set beter in zijn spel.

Nadat de Argentijn de set met een ace toch naar zich had toegetrokken, kantelde de wedstrijd. Van de Zandschulp ging agressiever spelen, verlaagde zijn foutenlast en ging ook beter serveren. Een half uur later had hij de tweede set al binnen en hij bleef domineren met zijn forehand.

In de vierde set liep Van de Zandschulp snel uit naar 4-0 en hij had op alle ballen van de linkshandige Bagnis, die veelvuldig zijn dropshot hanteerde, een antwoord. Bij 4-0 leek Van de Zandschulp even zijn focus verloren te hebben, maar na twee games op rij verloren te hebben herpakte hij zich knap.

Na precies 2,5 uur benutte Van de Zandschulp op de opslag van Bagnis zijn eerste wedstrijdpunt, waarmee zijn sprookje voortduurt. Door zijn zege is zeker dat Van de Zandschulp na de US Open in de top 100 van de wereldranglijst staat. Zijn huidige 117e positie was zijn beste ranking ooit.