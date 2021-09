Daniil Medvedev heeft zich vrijdag overtuigend geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De nummer twee van de wereld gunde de Spanjaard Pablo Andújar slechts zeven games: 6-0, 6-4 en 6-3. Bij de vrouwen had Simona Halep de nodige moeite met Elena Rybakina: 7-6 (11), 4-6 en 6-3.

Medvedev trok de eerste set tegen Andújar binnen 22 minuten naar zich toe en gaf daarin slechts vijf punten weg. In het tweede en derde bedrijf bood de Spanjaard wat meer weerstand, maar hij kon de Rus geen moment in de problemen brengen.

Halep werkte in de bloedstollende tiebreak van de eerste set tegen Rybakina drie setpunten weg en sloeg zelf even later wel toe. Na het verlies van het tweede bedrijf kwam de Roemeense ook in de beslissende set meteen een break achter. Die werkte de voormalig nummer één van de wereld weg, waarna ze de Kazachse nog twee games gunde.

Ook Garbiñe Muguruza en Barbora Krejcíková schaarden zich bij de laatste zestien in New York. De als negende geplaatste Muguruza klopte Victoria Azarenka met 6-4, 3-6 en 6-2, terwijl de als negende geplaatste Krejcíková de Russin Kamilla Rakhimova met 6-4 en 6-2 versloeg. De Spaanse en de Tsjechische spelen in hun volgende partij tegen elkaar.

Simona Halep had het lastig met Elena Rybakina. Simona Halep had het lastig met Elena Rybakina. Foto: AFP

Koolhof en Rojer winnen bij hereniging

In het dubbelspel bij de mannen wonnen Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer bij hun hereniging. Het Nederlandse duo was in de eerste ronde met 7-6 (13) en 6-1 te sterk voor de Rus Aslan Karatsev en Aleksandr Nedovyesov uit Kazachstan.

Voor de veertigjarige Rojer was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn positieve coronatest tijdens de Olympische Spelen. De dubbelspecialist moest zich samen met Koolhof terugtrekken en zat twee weken in isolatie in Tokio. Koolhof speelde in de aanloop naar het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar noodgedwongen met andere partners.

Koolhof haalde vorig jaar met de Kroaat Nikola Mektic de finale van de US Open. Rojer won het toernooi in 2017 samen met de Roemeen Horia Tecau.