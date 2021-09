Na zijn overtuigende zege op Tallon Griekspoor in de tweede ronde van de US Open (6-2, 6-3 en 6-2) wilde Novak Djokovic niet te lang stilstaan bij het gedrag van een fan op de tribune. Tijdens de wedstrijd leek de nummer één van de wereld zich wel behoorlijk te ergeren aan de treiterende toeschouwer.

Bij enkele smashes van Djokovic was er een toeschouwer die steeds probeerde de Serviër met een harde schreeuw uit zijn concentratie te halen. Djokovic wees een paar keer naar de man in het publiek aan kaartte de kwestie eveneens aan bij de umpire.

"Het was niet leuk, maar dat is dan ook alles. Ik wil met niet te veel aantrekken van de geluiden", zei Djokovic na afloop. "Die kerel schreeuwde om de een of andere reden steeds vlak voor ik ging smashen. Als iemand dat keer op keer doet, dan weet hij precies waar hij mee bezig is."

Vervolgens benadrukte Djokovic dat geluiden van het publiek erbij horen in een avondpartij in het Arthur Ashe-stadion, het grootste tennisstadion ter wereld. "Er zijn steeds geluiden en muziek in het stadion, daar heb ik geen problemen mee. Begrijp met niet verkeerd, entertainment is belangrijk op een evenement als dit."

Djokovic tevreden over hoe hij Griekspoor liet lopen

Djokovic had in New York weinig problemen met zijn tegenstander Griekspoor. De 25-jarige Nederlander sloeg in zijn eersterondepartij tegen Jan-Lennard Struff nog dertig aces, maar kwam tegen Djokovic niet verder dan vijf.

"Ik speelde een goede wedstrijd, absoluut beter dan in mijn eerste ronde", oordeelde de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Ik zag dat Griekspoor tegen Struff erg sterk serveerde."

"Ik wist dat het erg belangrijk was dat ik goed zou retourneren en ik wilde hem aan het lopen krijgen. Hij beweegt namelijk niet geweldig op de baan", analyseerde Djokovic. "Het is goed gelukt om hem continu over de baan te laten lopen. Ik ben erg tevreden over mijn niveau. Het gaat allemaal de goede kant op."

In de derde ronde neemt Djokovic het op tegen de Japanner Kei Nishikori. De Serviër is nog vijf zeges verwijderd van zijn 21e Grand Slam-titel. Roger Federer en Rafael Nadal, beiden niet aanwezig in New York, staan ook op twintig.