Tallon Griekspoor heeft op de US Open niet voor een daverende verrassing kunnen zorgen in zijn tweederondepartij tegen Novak Djokovic. De Nederlander, de mondiale nummer 121, moest tegen de twintigvoudig Grand Slam-kampioen genoegen nemen met zeven games.

Het werd in een uur en 39 minuten 6-2, 6-3, 6-2 voor de nummer 1 van de wereld. De 25-jarige Griekspoor, die zijn debuut maakte op de US Open, stond voor het eerst in de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi.

Griekspoor was de vijfde Nederlander die het opnam tegen Djokovic, een van de beste tennissers aller tijden. Zowel Dennis van Scheppingen als Melle van Gemerden versloegen Djokovic toen de Serviër aan het begin van zijn loopbaan stond, Robin Haase was drie keer kansloos en ook Thiemo de Bakker werd met ruime cijfers door de Serviër verslagen.

Djokovic aast in New York op zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer passeert. Beiden hebben zich afgemeld voor de US Open.