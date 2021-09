Alexander Zverev heeft donderdag op indrukwekkende wijze de derde ronde van de US Open bereikt. De verliezend finalist van vorig jaar leverde tegen de Spanjaard Albert Ramos Viñolas maar vier games in. Ashleigh Barty, de nummer een bij de vrouwen, had het alleen op het eind moeilijk met de Deense Clara Tauson: 6-1, 7-5.

De als vierde geplaatste Zverev versloeg de Spaanse nummer 48 van de wereld met 6-1, 6-0, 6-3. De eenzijdige partij duurde precies vijf kwartier.

Zverev bereikte vorig jaar in New York voor de eerste en vooralsnog enige keer een Grand Slam-finale. De speler die hem toen versloeg, Dominic Thiem, ontbreekt dit jaar vanwege een polsblessure.

De 24-jarige Zverev beleefde een perfecte aanloop naar de US Open door goud te pakken op de Olympische Spelen. Na een stunt in de halve finale tegen de mondiale nummer één Novak Djokovic was hij in de finale in Tokio veel te sterk voor Karen Khachanov.

Voor Ramos Viñolas was het snel duidelijk dat er ook vandaag niets te halen viel tegen Zverev. De Duitser kreeg de hele wedstrijd geen enkel breakpoint tegen en nam pas op het eind wat gas terug. Daardoor kon zijn Spaanse tegenstander de uitslag nog een iets draaglijker aanzien geven.

Met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn er nog twee Nederlandse mannen actief in het enkelspel. Griekspoor speelt in de nacht van donderdag op vrijdag in de tweede ronde tegen Djokovic. Van de Zandschulp bereikte woensdag de derde ronde en is daarin gekoppeld aan de Argentijn Facundo Bagnis.

Ashleigh Barty bereikte de derde ronde in New York. Ashleigh Barty bereikte de derde ronde in New York. Foto: ANP

Barty voorkomt derde set tegen Tauson

Barty bereikte ten koste van Tauson de derde ronde van het vrouwentoernooi. Ze overrompelde de Deense in de openingsfase en nam razendsnel een 5-0-voorsprong. Na een vroege break in de tweede set leek een veegpartij in de maak.

Tauson knokte zich echter terug, ook nadat ze op 3-3 wederom een break had moeten incasseren. Op het moment dat Barty voor de wedstrijd serveerde, trok ze de stand knap gelijk (5-5). Maar het bleek uiteindelijk net niet genoeg om een derde set uit het vuur te slepen.

Barty nadert haar beste prestatie in New York ooit. In 2018 en 2019 haalde ze er de vierde ronde. Op andere Grand Slams heeft ze een veel betere staat van dienst. De Australische won dit jaar Wimbledon en pakte twee jaar geleden de titel op Roland Garros. Op de Australian Open stond ze vorig jaar in de halve finale.

Olympisch kampioene Belinda Bencic bereikte de derde ronde. Olympisch kampioene Belinda Bencic bereikte de derde ronde. Foto: ANP

Winst Bencic en Swiatek, Schuurs strandt in dubbel

Ook Belinda Bencic (11) plaatste zich voor de derde ronde. Na haar soepele zege op Arantxa Rus had de olympisch kampioene ook tegen Martina Trevisan maar twee sets nodig: 6-3, 6-1.

De als zevende geplaatste Iga Swiatek leek tegen Fiona Ferro af te stevenen op uitschakeling, maar na een set en een break achter te zijn gekomen schrok de Poolse wakker. De Roland Garros-winnares van vorig jaar won met 3-6, 7-6 (3), 6-0.

In het dubbelspel viel voor Demi Schuurs het doek al in de eerste ronde. Aan de zijde van de Amerikaanse Nicole Melichar-Martínez verloor ze met 6-2 en 6-4 van de Australische zussen Anastasia en Arina Rodionova.