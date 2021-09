Ashleigh Barty heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De nummer één van de wereld versloeg de Deense Clara Tauson met 6-1 en 7-5.

Barty overrompelde Tauson in de openingsfase en nam razendsnel een 5-0-voorsprong. Na de eerste set in een half uur tijd gewonnen te hebben, plaatste ze in de tweede set opnieuw een vroege break. Daardoor leek een snelle zege in de maak.

Tauson knokte zich echter terug, ook nadat ze op 3-3 wederom een break had moeten incasseren. Op het moment dat Barty voor de wedstrijd serveerde, trok ze de stand knap gelijk (5-5). Maar het bleek uiteindelijk net niet genoeg om een derde set uit het vuur te slepen.

Barty nadert haar beste prestatie in New York ooit. In 2018 en 2019 haalde ze er de vierde ronde. Op andere Grand Slams heeft ze een veel betere staat van dienst. De Australische won dit jaar Wimbledon en pakte twee jaar geleden de titel op Roland Garros. Op de Australian Open stond ze vorig jaar in de halve finale.

Het is nog niet bekend tegen wie Barty het in de derde ronde moet opnemen. Haar tegenstander komt uit de partij tussen de Amerikaanse Shelby Rogers en Sorana Cîrstea uit Roemenië.

Ook Belinda Bencic (11) plaatste zich voor de derde ronde. Na haar soepele zege op Arantxa Rus had de olympisch kampioene ook tegen Martina Trevisan maar twee sets nodig: 6-3, 6-1.

De als zevende geplaatste Iga Swiatek leek tegen Fiona Ferro af te stevenen op uitschakeling, maar na een set en een break achter te zijn gekomen schrok de Poolse wakker. De Roland Garros-winnares van vorig jaar won met 3-6, 7-6 (3), 6-0.