Victoria Azarenka vindt dat alle tennissers zich moeten laten vaccineren tegen COVID-19. De voormalige nummer één van de wereld denkt dat het onvermijdelijk is dat de tennisbonden dat gaan opleggen.

"Het is geweldig om weer voor fans op de tribunes te spelen, van wie de meesten gevaccineerd zijn. Ik vind het wel een beetje bizar dat toeschouwers gevaccineerd moeten zijn en de spelers niet", zei Azarenka na haar zege op de Italiaanse Jasmine Paolini in de tweede ronde van de US Open: 6-3 en 7-6 (1).

De 32-jarige Belarussische, die in 2012 en 2013 de Australian Open won en drie keer de US Open-finale bereikte, liet zich in het afgelopen voorjaar vaccineren. "Het is in mijn ogen onvermijdelijk dat het op een bepaald moment verplicht gaat worden. Ik wil dat gesprek graag aangaan met mijn collega's."

Op de US Open moeten alle toeschouwers ouder dan twaalf jaar kunnen aantonen dat ze tegen COVID-19 zijn gevaccineerd, anders mogen ze het complex niet op. Vorig jaar werd het Grand Slam-toernooi voor lege tribunes gespeeld.

"In andere competities is het al verplicht, ik begrijp niet waarom we dat in het tennis niet ook doen", aldus Azarenka. "We willen allemaal veilig zijn en ons werk blijven doen. Ik respecteer ieders mening, zolang het maar geen complottheorieën zijn."

"Als je kennis van zaken hebt, onderzoek hebt gedaan, feiten en statistieken hebt opgezocht, dan heb je een ander gesprek. Ik hoop dat de bond de beste beslissing neemt voor onze sport, onze gezondheid, de toernooien en het publiek."