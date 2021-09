Botic van de Zandschulp probeert nuchter te blijven onder zijn huidige succes op de US Open. De nummer 117 van de wereld zorgde woensdagavond voor een grote stunt door de als achtste geplaatste Casper Ruud uit te schakelen en bereikte als eerste Nederlandse tennisser sinds 2013 de derde ronde van een Grand Slam-toernooi.

"Ik ga tegen zo'n jongen wel de baan op met de wil om te winnen. Misschien verwacht je het niet, maar je weet dat je het niveau hebt", zei de 25-jarige Van de Zandschulp, die ook door de internationale pers naar zijn koele uitstraling werd gevraagd.

"Of ik altijd zo rustig ben op de baan? Helemaal niet, ik was het tegenovergestelde. Ik was op de baan vaak negatief met woorden en gebaren. Nu ik dat wat heb afgeleerd, gaat het een stuk beter met me."

Van de Zandschulp had het in de eerste set moeilijk tegen Ruud, maar zijn service ging daarna een stuk beter lopen en dat betaalde zich uit. De Veenendaler incasseerde geen enkele break meer en stapte na ruim drie uur spelen als winnaar van het veld: 3-6, 6-4, 6-3 en 6-4.

"In de rally's voelde ik me goed en was ik beter. En ik had mijn service voor af en toe wat gratis punten. In de regenpauze na de eerste set zei ik al tegen mijn coach dat ik kon winnen als ik wat beter ging serveren. En dat is gebeurd", aldus Van de Zandschulp, die als eerste Nederlandse tennisser bij de mannen sinds 2013 de derde ronde van een Grand Slam-toernooi heeft gehaald. In dat jaar bereikte Igor Sijsling de derde ronde van Wimbledon.

Botic van de Zandschulp krijgt de felicitaties van Casper Ruud, de nummer elf van de wereld. Botic van de Zandschulp krijgt de felicitaties van Casper Ruud, de nummer elf van de wereld. Foto: Getty Images

'De avondsessies leven heel erg hier'

Door zijn plek op de ranking was Van de Zandschulp niet rechtstreeks geplaatst voor de US Open, maar moest hij via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdschema afdwingen. Dat ging niet van harte, want hij had in al zijn kwalificatieduels drie sets nodig om te winnen. In de eerste ronde was hij vervolgens in vijf sets te sterk voor de Spanjaard Carlos Taberner.

"In het begin ging het helemaal niet lekker en in de eerste ronde ging het ook moeizaam", blikte Van de Zandschulp terug op zijn eerste vier duels. "En nu sta je ineens in de derde ronde van een Grand Slam. Ik heb veel reacties vanuit Nederland gehad en dat is altijd leuk. Maar dat is niet de voornaamste reden dat ik tennis."

Ook langs de baan werd er intens meegeleefd met het duel tussen Van de Zandschulp en Ruud, waarin de Nederlander in de vierde set met een aantal fraaie passings voor de dag kwam. "Ik moet zeggen, het heeft wel wat dit publiek. Ze leven echt intens mee en de avondsessies leven heel erg hier. Dat is echt hartstikke gaaf."

Van de Zandschulp heeft inmiddels al achttien sets gespeeld in New York. In de aanloop naar de US Open werkte hij ook nog eens vijf challengers op rij af. "Daarom was ik best wat vermoeid. Maar eigenlijk voel ik me steeds fitter worden."

In de derde ronde wacht vrijdag alweer de Argentijn Facundo Bagnis, de nummer 80 van de wereld. "Het zal wel weer moeilijk worden, want het niveau van alle jongens hier ligt erg dicht bij elkaar."