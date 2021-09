Stéfanos Tsitsipás heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) opnieuw van zich laten spreken op de US Open. De Griek rekende in de tweede ronde in vier sets af met Adrian Mannarino, maar kreeg boegeroep van het publiek over zich heen nadat hij opnieuw minutenlang was weggebleven om zich om te kleden.

De 23-jarige Tsitsipás zorgde in de eerste ronde van de US Open al voor de nodige controverse door in zijn partij tegen Andy Murray vlak voor de vijfde set naar de kleedkamers te gaan en bijna tien minuten weg te blijven. Murray was zichtbaar geërgerd en zei later op zijn persconferentie dat Tsitsipás zijn respect is verloren.

De nummer drie van de wereld, die onlangs op het Masters-toernooi in Cincinnati tegen Alexander Zverev ook al bijna tien minuten over een bezoek aan de kleedkamer deed, lijkt zich niks aan te trekken van de kritiek. Hij herhaalde zijn actie in zijn tweederondepartij tegen Mannarino door aan het einde van de derde set acht minuten weg te blijven om zich om te kleden.

Veel fans in het Arthur Ashe Stadium konden de actie van Tsitsipás niet waarderen en lieten hun onvrede blijken met boegeroep toen hij terugkeerde op de baan. De Griek leek daar totaal niet van onder de indruk, want hij trok de vierde set naar zich toe zonder ook maar één game te verliezen: 6-3, 6-4, 6-7 (4) en 6-0.

Mannarino, die bij afwezigheid van Tsitsipás maar besloot zijn service te oefenen, vindt overigens dat zijn opponent geen enkele blaam treft. Het is immers toegestaan om een toiletpauze aan te vragen en er is geen tijdslimiet. "Hij doet helemaal niks verkeerd. Het is in mijn ogen de regel die niet goed is", aldus de Fransman.

In de derde ronde wacht Tsitsipás een krachtmeting met het achttienjarige toptalent Carlos Alcaraz, de nummer 55 van de wereld.

Oud-winnares Stephens rekent af met toptalent Gauff

In het vrouwentoernooi bereikte Sloane Stephens de derde ronde door Coco Gauff in een Amerikaans onderonsje te verslaan. De 28-jarige Stephens trok na iets meer dan een uur aan het langste eind tegen de pas zeventienjarige Gauff: 6-4 en 6-2.

Stephens noteerde een fraai eersteservicepercentage van 83 procent en incasseerde geen enkele break tegen Gauff, die de laatste zes games van de wedstrijd verloor. De wedstrijd werd onder gesloten dak gespeeld. New York wordt momenteel geteisterd door de nasleep van orkaan Ida, die voor zware regenval zorgt.

Door haar zege op Gauff blijft Stephens in de race om de US Open voor de tweede keer te winnen, na haar eerdere succes in 2017. Ze haalde daarna alleen nog de finale van Roland Garros en viel daarna weg uit de wereldtop. Stephens is momenteel de nummer 66 van de wereld.

Voor een plek in de achtste finales wacht Stephens een krachtmeting met de Duitse Angelique Kerber of de Oekraïense Anhelina Kalinina.