Botic van de Zandschulp heeft woensdag voor een stunt gezorgd op de US Open. De Veenendaler rekende in de tweede ronde af met de als achtste geplaatste Casper Ruud en noteerde daarmee het beste resultaat van een Nederlandse tennisser in het enkelspel op een Grand Slam-toernooi in acht jaar tijd: 3-6, 6-4, 6-3 en 6-4.

De 25-jarige Van de Zandschulp begon al goed tegen Ruud op baan 13 op Flushing Meadows. Hij brak de Noor in de eerste game, maar vervolgens ging het helemaal mis voor de Nederlander. De nummer 117 van de wereldranglijst verloor twee keer zijn service aan Ruud, die met de eerste set aan de haal ging: 3-6.

Van de Zandschulp kwam vanaf de tweede set beter in zijn ritme en dat resulteerde in setwinst in de tweede set, waarin hij in de laatste game toesloeg (6-4). Vervolgens bleef de Nederlander solide op zijn service en sloeg hij beduidend meer winners dan Ruud, wat leidde tot een 6-3 in de vijfde set.

Ook in de laatste set had Van de Zandschulp genoeg aan één break voorsprong tegen de 22-jarige Ruud. De Noor werkte het eerste matchpoint van de Veenendaler nog wel weg, maar bij het tweede matchpoint was het alsnog raak voor de Nederlander.

Het is voor het eerst in acht jaar dat een Nederlandse tennisser de derde ronde in het enkelspel op een Grand Slam-toernooi bereikt. Igor Sijsling deed dat in 2013 voor het laatst op Wimbledon. Bij de laatste 32 neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Argentijn Facundo Bagnis en diens landgenoot Marco Trungelliti.

Botic van de Zandschulp mag zich de beste Nederlandse tennisser op een Grand Slam sinds 2013 noemen. Foto: Pro Shots

Van de Zandschulp debuteert op US Open

Van de Zandschulp debuteerde eerder dit jaar nog bij de Australian Open op een Grand Slam. Toen werd hij in de eerste ronde direct uitgeschakeld door de Spanjaard Carlos Alcaraz. Op Roland Garros en Wimbledon deed hij het beter met een plaats in de tweede ronde. Hij doet voor het eerst mee aan de US Open.

Van de Zandschulp rekende in de kwalificaties af met achtereenvolgens Tomás Barrios, Ben Shelton en Enzo Couacaud, waarna hij in de eerste ronde in een vijfsetter te sterk was voor Carlos Taberner. In die partij boog de Nederlander een 0-2-achterstand in sets om in een overwinning.

Naast Van de Zandschulp is Tallon Griekspoor nog actief op de US Open. De geboren Haarlemmer, die vanwege visumproblemen pas enkele dagen voor de start van het toernooi in New York toestemming kreeg voor deelname, speelt donderdag in de tweede ronde tegen de mondiale nummer één Novak Djokovic.