Naomi Osaka heeft woensdag zonder te spelen de derde ronde van de US Open bereikt. De titelverdediger kreeg te horen dat haar tegenstander Olga Danilovic zich heeft teruggetrokken. Bianca Andreescu, die het Grand Slam-toernooi in New York in 2019 won, reikte tot de tweede ronde.

Danilovic kwam niet in actie tegen Osaka vanwege een medische reden. Het is niet duidelijk wat de twintigjarige Servische precies mankeert.

Osaka begon maandag aan het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar met een overtuigende zege op Marie Bouzková (6-4, 6-1). In de derde ronde gaat ze het opnemen tegen de Estse Kaia Kanepi of de Canadese Leylah Fernandez.

De 23-jarige Osaka maakt in New York haar rentree op een Grand Slam-toernooi. Op Roland Garros trok ze zich eerder dit jaar terug nadat er ophef was ontstaan over een door haar ingestelde mediaboycot. Daarna besloot ze ook Wimbledon te laten schieten.

Op de US Open is Osaka als derde geplaatst. Alleen Ashleigh Barty en Aryna Sabalenka zijn hoger ingeschaald. De Japanse won het toernooi in 2018 en vorig jaar.

Andreescu met veel moeite naar tweede ronde

Oud-winnares Andreescu moest diep gaan om de tweede ronde van de US Open te bereiken. De 21-jarige Canadese rekende pas na een kleine drie uur spelen af met de Zwitserse Viktorija Golubic: 7-5, 4-6 en 7-5.

De mondiale nummer tien Garbiñe Muguruza had het een stuk makkelijker tegen Andrea Petkovic voor een plaats in de derde ronde. Na een kleine anderhalf uur won de tweevoudig Grand Slam-kampioene in twee sets van de Duitse: 6-4 en 6-2.

Eline Svitolina stond ook geen set af tegen de Spaanse qualifier Rebeka Masarova. De nummer vijf van de wereldranglijst won met 6-2 en 7-5 en neemt het in de derde ronde op tegen de winnares van de partij tussen Marketa Vondrousova en Daria Kasatkina.

Tweevoudig Grand Slam-winnares Simona Halep kende ook geen problemen met Kristina Kucova op weg naar de derde ronde. De Roemeense zegevierde in twee sets (6-3 en 6-1) en treft Elena Rybakina of Caroline Garcia bij de laatste 32.