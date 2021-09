Naomi Osaka heeft woensdag zonder te spelen de derde ronde van de US Open bereikt. De titelverdediger kreeg te horen dat haar tegenstander Olga Danilovic zich heeft teruggetrokken.

Danilovic komt niet in actie vanwege een medische reden. Het is niet duidelijk wat de twintigjarige Servische precies mankeert.

Osaka begon maandag aan het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar met een overtuigende zege op Marie Bouzková (6-4, 6-1). In de derde ronde gaat ze het opnemen tegen de Estse Kaia Kanepi of de Canadese Leylah Fernandez.

De 23-jarige Osaka maakt in New York haar rentree op een Grand Slam-toernooi. Op Roland Garros trok ze zich eerder dit jaar terug nadat er ophef was ontstaan over een door haar ingestelde mediaboycot. Daarna besloot ze ook Wimbledon te laten schieten.

Op de US Open is Osaka als derde geplaatst. Alleen Ashleigh Barty en Aryna Sabalenka zijn hoger ingeschaald. De Japanse won het toernooi in 2018 en vorig jaar.