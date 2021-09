Bianca Andreescu heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) uitschakeling in de eerste ronde van de US Open ternauwernood weten te voorkomen. Petra Kvitová won haar eerste partij wel met speels gemak.

De 21-jarige Andreescu had drie sets nodig om zich van de Zwitserse Viktorija Golubic te ontdoen: 7-5, 4-6 en 7-5. De nummer zeven van de wereld kwam in de beslissende set zelfs op een break achterstand te staan tegen de mondiale nummer 45, maar knokte zich toch nog terug.

Op de US Open hoopt Andreescu na moeizame jaren weer een glimp van haar topvorm te laten zien. Het Canadese toptalent schreef het Grand Slam-toernooi in New York in 2019 op haar naam - hetzelfde jaar waarin ze Indian Wells wist te winnen - maar mede door blessureleed stokte haar ontwikkeling.

Andreescu speelde in 2020 geen enkel Grand Slam-toernooi en dit jaar wil het nog niet vlotten op de grote toernooien. Alleen op de Australian Open haalde ze de tweede ronde, maar dat was ook direct het eindstation. In de tweede ronde van de US Open speelt Andreescu tegen de Amerikaanse Lauren Davis, de nummer 98 van de wereld.

Bianca Andreescu ontsnapte aan uitschakeling in de eerste ronde van de US Open. Foto: AFP

Kvitová heeft geen kind aan Hercog

In tegenstelling tot Andreescu had Kvitová geen enkele moeite om de tweede ronde van de US Open te bereiken. De Tsjechische gunde de Sloveense Polona Hercog slechts drie games in een partij die een uur duurde: 6-1 en 6-2. Kvitová benutte al haar vier breakpoints en won veel punten op haar eerste service.

De 31-jarige Kvitová doet voor het veertiende jaar op rij mee aan de US Open. Ze bereikte in 2015 en 2017 de kwartfinales op Flushing Meadows, maar voegde zich nog nooit bij de laatste vier.

De tweevoudig Wimbledon-winnares kon dit jaar niet imponeren op de Australian Open, Roland Garros (beide keren uitgeschakeld in tweede ronde) en Wimbledon (eerste ronde) en aast op revanche in New York.

In de tweede ronde neemt Kvitová het op tegen haar landgenote Kristýna Plísková. De tweelingzus van Karolína Plísková rekende in haar openingspartij af met Danka Kovinic uit Montenegro: 6-4 en 6-3.