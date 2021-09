Tallon Griekspoor wacht hoogstwaarschijnlijk een partij tegen Novak Djokovic in de tweede ronde op de US Open. De geboren Haarlemmer won in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) dankzij een fraaie comeback van Jan-Lennard Struff en treft bij een zege van Djokovic in diens openingspartij de mondiale nummer één in New York.

De 25-jarige Griekspoor leek nog op een nederlaag af te steven tegen Struff op baan negen op Flushing Meadows. De Noord-Hollander verloor de eerste set met 2-6 van de nummer 52 van de wereldranglijst en won de tweede wel na een tiebreak (7-6 (3)), maar het derde punt ging opnieuw naar de Duitser.

Griekspoor zette vervolgens een succesvolle inhaalrace in. Hij won de vierde set met 6-4 na een break in de negende game en bleef koel in de vijfde en beslissende set. De mondiale nummer 121 sloeg direct toe op zijn eerste matchpoint, wat zijn eerste zege ooit op de US Open betekende.

Djokovic, die op de US Open het gedeelde Grand Slam-record met Roger Federer en Rafael Nadal kan verbeteren, wacht in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) nog een partij tegen de Deense qualifier Holger Rune.

Dit bericht wordt aangevuld.