Tallon Griekspoor wacht hoogstwaarschijnlijk een partij tegen Novak Djokovic in de tweede ronde op de US Open. De geboren Haarlemmer won in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) dankzij een fraaie comeback van Jan-Lennard Struff en treft bij een zege van Djokovic in diens openingspartij de mondiale nummer één in New York.

De 25-jarige Griekspoor leek op baan negen op Flushing Meadows nog op een nederlaag af te steven tegen Struff. De Noord-Hollander verloor de eerste set met 2-6 van de nummer 52 van de wereldranglijst en won de tweede wel na een tiebreak (7-6 (3)), maar het derde punt ging opnieuw naar de Duitser: 4-6.

Griekspoor zette vervolgens een succesvolle comeback in. Hij won de vierde set met 6-4 na een break in de negende game en bleef koel in de vijfde en beslissende set: 7-5. De mondiale nummer 121 sloeg direct toe op zijn eerste matchpoint, wat zijn eerste zege ooit op de US Open betekende.

Djokovic, die op de US Open het gedeelde Grand Slam-record met Roger Federer en Rafael Nadal hoopt te verbeteren, speelt in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) nog een partij tegen de Deense qualifier Holger Rune. Griekspoor en Djokovic stonden nog nooit eerder tegenover elkaar.

Tallon Griekspoor won na een slepende vijfsetter verrassend van Jan-Lennard Struff. Foto: Getty Images

Deelname Griekspoor onzeker door visumproblemen

Het was lang de vraag of Griekspoor überhaupt kon deelnemen aan de US Open. Hij raakte eind vorig jaar zijn paspoort kwijt en moest daardoor een nieuw visum voor de Verenigde Staten aanvragen. Omdat hij vanwege de coronarestricties niet naar de Amerikaanse ambassade in Brussel kon afreizen, had hij een zogenoemde 'entry waver' nodig om alsnog binnen te komen. Die kwam pas voor afgelopen weekend rond.

Griekspoor doet in de Verenigde Staten voor de derde keer mee aan een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar maakte hij zijn opwachting op de Australian Open en eerder dit jaar deed hij mee aan Wimbledon. Beide keren plaatste hij zich via de kwalificaties. Ditmaal is hij op basis van zijn ranking toegelaten.

Naast Griekspoor is Botic van de Zandschulp ook nog actief in het mannenenkelspel op de US Open. De Veenendaler, die maandag in zijn openingspartij na een slepende vijfsetter de Spanjaard Carlos Taberner versloeg, neemt het woensdag in de tweede ronde op tegen de als achtste geplaatste Casper Ruud.