Arantxa Rus is er dinsdag voor de zesde keer op rij niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken op een Grand Slam-toernooi. De dertigjarige Nederlandse verloor in de openingsronde van de US Open met 6-4 en 6-4 van Belinda Bencic.

De als elfde geplaatste Zwitserse had in New York een uur en dertig minuten nodig om Rus te verslaan. De Monsterse was de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi, terwijl Botic van de Zandschulp maandag ten koste van de Spanjaard Carlos Taberner de tweede ronde bereikte in het mannentoernooi. Tallon Griekspoor moet nog in actie komen. Hij treft de Duitser Jan-Lennard Struff in de eerste ronde.

Begin 2020 overleefde Rus op de Australian Open voor het laatst de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi en toen was de tweede ronde het eindstation. De laatste keer dat ze de tweede ronde haalde op de US Open was in 2011.

Met Bencic had Rus, die 71e staat op de wereldranglijst, ditmaal een zware loting op de US Open. De 24-jarige Benic is de mondiale nummer twaalf en pakte enkele weken geleden verrassend olympisch goud op de Olympische Spelen in Tokio.

Belinda Bencic tijdens haar partij tegen Arantxa Rus. Belinda Bencic tijdens haar partij tegen Arantxa Rus. Foto: Getty Images

Bencic heeft aan twee breaks genoeg

De openingsgame van de wedstrijd was meteen een break van Bencic en dat werd Rus fataal in de eerste set. Ook in de tweede set had Bencic aan één servicebreak voldoende voor setwinst en daarmee de overwinning.

Rus kon in de slagenwisselingen wel goed meekomen met Bencic, maar de backhand van olympisch kampioen was haar met regelmaat te machtig in het Louis Armstong Stadion, het tweede stadion op Flushing Meadows.

Ook serveerde Bencic sterk: ze sloeg vier aces en won 86 procent van de punten op haar eerste opslag. Op haar eerste matchpoint maakte ze het af.