Alexander Zverev heeft dinsdag op overtuigende wijze de tweede ronde op de US Open bereikt. De Duitser, die vorig jaar de finale van het Grand Slam-toernooi in New York verloor van Dominic Thiem, stond geen set af tegen Sam Querrey: 6-4, 7-5 en 6-2.

De 24-jarige Zverev kwam uitstekend uit de startblokken tegen de negen jaar oudere Querrey en won de eerste set met 6-4, waarna hij ook in de twee set niet gebroken werd (7-5). In de derde en laatste set was het verzet van de Amerikaan gebroken: 6-2.

De als vierde geplaatste Zverev neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Albert Ramos Viñolas en de Fransman Lucas Pouille. De Duitser zit aan de gunstige kant van het schema en kan de mondiale nummer één Novak Djokovic pas in de halve finales treffen.

Zverev wacht nog altijd op zijn eerste Grand Slam-titel in zijn loopbaan. De finaleplaats op de US Open van vorig jaar is tot dusver het beste resultaat van de nummer vier van de wereldranglijst op een major. Eerder dit jaar reikte hij tot de halve finales van Roland Garros.

De US Open is maandag begonnen en duurt tot en met volgende week zondag. Roger Federer en Rafael Nadal hebben zich vanwege blessures afgemeld voor het majortoernooi op Flushing Meadows, waardoor Djokovic mogelijk met zijn 21e Grand Slam-titel het Grand Slam-record op zijn eigen naam kan zetten. Momenteel deelt hij dat record met Federer en Nadal.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn tot dusver de enige Nederlandse tennissers die nog actief zijn in het mannenenkelspel. Van de Zandschulp versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) na een slepende vijfsetter, terwijl Griekspoor dinsdag in actie komt tegen Jan-Lennard Struff.