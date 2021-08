Andy Murray heeft maandagavond (lokale tijd) na zijn spectaculaire eersterondepartij op de US Open uitgehaald naar Stéfanos Tsitsipás. De verliezende Schot kon het niet waarderen dat de Griek voor de beslissende vijfde set bijna tien minuten over een bezoek aan de kleedkamer deed.

"Ik heb Stéfanos heel hoog zitten en ik denk dat hij een geweldige tennisser is, maar ik heb geen tijd voor zijn spelletjes. Hij heeft mijn respect verloren", zei Murray na de door Tsitsipás gewonnen partij van bijna vijf uur (2-6, 7-6 (9), 3-6, 6-4 en 6-4) op zijn persconferentie.

De 23-jarige Tsitsipás, die twee van de eerste drie sets verloor, besloot vlak voor de beslissende vijfde set gebruik te maken van een toiletpauze en bleef maar liefst acht minuten weg. Tot grote ergernis van Murray, die denkt dat Tsitsipás bewust de baan verliet om de Schot uit zijn ritme te halen.

"Ik vond het te lang duren, maar dat is wat ík vind", zei Murray, die na het laatste punt bij het inpakken van zijn spullen zicht- en hoorbaar geïrriteerd was door Tsitsipás. "Misschien dat andere mensen dit volkomen normaal vinden en dat ik heel onredelijk ben, maar ik vind dit echt onzinnig gedrag. En dat weet hij ook wel."

Het is niet de eerste keer dat Tsitsipás wordt beschuldigd van onsportief gedrag. Op het Masters-toernooi in Cincinnati van vorige week was Alexander Zverev ook al kritisch op de nummer drie van de wereld, die in hun onderlinge kwartfinaleduel eveneens zo'n tien minuten nam voor een kleedkamerbezoek.

Andy Murray ergerde zich flink aan Stéfanos Tsitsipás, die in de slotfase van de spectaculaire eersterondepartij een lange pauze nam. Andy Murray ergerde zich flink aan Stéfanos Tsitsipás, die in de slotfase van de spectaculaire eersterondepartij een lange pauze nam. Foto: AFP

Tsitsipás: 'Ik heb gewoon tijd nodig om me om te kleden'

In de wedstrijd tegen Zverev werd Tsitsipás ook nog eens beschuldigd van valsspelen. Juist op het moment dat de Roland Garros-finalist in Cincinnati naar de kleedkamers vertrok, was zijn coach op de tribune druk aan het typen op zijn telefoon. Daardoor ontstonden geruchten dat hij vanuit zijn kleedkamer contact zou hebben met zijn coach.

Net als vorige week benadrukte Tsitsipás nog maar eens dat hij simpelweg zoveel tijd nodig heeft voor een kleedkamerbezoek. "Het was voor iedereen duidelijk dat ik mijn kleren meenam toen ik de baan verliet. Ik weet niet of er regels voor zijn hoelang je over omkleden mag doen, maar ik heb mijn tijd nodig. Voor zover ik weet, krijg je in een vijfsetter twee mogelijkheden voor een pauze om je om te kleden."

Tsitsipás begrijpt dan ook niet echt dat Murray geërgerd is. "Als hem iets van het hart moet, dan moeten we met elkaar praten om te kijken wat er loos is. Ik vind dat ik me volledig aan de regels heb gehouden en ik hou me tijdens een wedstrijd niet echt bezig met de gevoelens van mijn tegenstander. Ik heb verder niks tegen Andy, helemaal niks."

Door zijn overwinning op Murray blijft Tsitsipás in de race om voor het eerst de achtste finales op de US Open te bereiken. De Griek werd vorig jaar in de derde ronde uitgeschakeld, maar dat was wel zijn beste resultaat in New York ooit.