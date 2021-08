Titelverdedigster Naomi Osaka is in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) overtuigend aan de US Open begonnen. De Japanse rekende in twee sets af met de Tsjechische Marie Bouzková. Ook Aryna Sabalenka en Elina Svitolina overleefden hun eerste partij.

Het was niet zo dat de 23-jarige Osaka foutloos speelde. Bouzková kreeg acht breakpoints tegen de nummer drie van de wereld, maar ze benutte er niet één. Osaka moest het van haar 34 winners hebben om de bijna foutloze Bouzková - ze sloeg in totaal slechts acht onnodige fouten - te verslaan: 6-4 en 6-1.

Osaka maakt in New York haar rentree op een Grand Slam-toernooi. Op Roland Garros trok de viervoudig Grand Slam-winnares zich terug vanwege de consternatie over haar mediaboycot, waarna ze besloot om rust te nemen en Wimbledon te laten schieten. Osaka deed wel mee aan de Olympische Spelen.

De US Open ligt Osaka normaal gesproken goed. De Japanse won het toernooi voor het eerst in 2018 door Serena Williams in een controversiële finale te verslaan en in 2020 was ze de Belarussische Victoria Azarenka in de eindstrijd de baas.

Voor een plek in de derde ronde wacht Osaka, die ook twee keer de Australian Open won, een krachtmeting met Olga Danilovic. De Servische was in de eerste ronde te sterk voor de Amerikaanse Alycia Parks.

Sabalenka verliest een set, maar wint wel

Sabalenka, de nummer twee van de wereld, moest diep gaan tegen de Servische Nina Stojanovic om de tweede ronde te bereiken. De Belarussische verloor de tweede set in een tiebreak, maar herstelde zich knap door in het derde bedrijf geen game meer af te staan: 6-4, 6-7 (4) en 6-0.

In tegenstelling tot Sabalenka bereikte Svitolina zeer eenvoudig de volgende ronde. De Oekraïense won na iets meer dan een uur spelen van Rebecca Marino en gunde haar slechts vijf games: 6-2 en 6-3.

Arantxa Rus verdedigt de Nederlandse eer in het vrouwenenkelspel op de US Open. De dertigjarige Zuid-Hollandse neemt het dinsdagavond in de eerste ronde op tegen de als elfde geplaatste Belinda Bencic.

Kiki Bertens zou ook rechtstreeks geplaatst zijn, maar de Westlandse besloot na de Spelen in Tokio een punt achter haar loopbaan te zetten.