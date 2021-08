Andy Murray heeft maandagavond net niet voor een daverende verrassing kunnen zorgen in de eerste ronde van de US Open. De Schot leek op weg naar de zege tegen Stéfanos Tsitsipás, maar dolf na bijna vijf uur spelen in vijf sets het onderspit in New York.

De 34-jarige Murray liet tegen Tsitsipás weer vlagen van zijn oude topniveau zien, maar deed zichzelf tekort in het Arthur Ashe Stadium. De drievoudig Grand Slam-winnaar die de tweede set ondanks twee setpoints verloor, gaf een 2-1-voorsprong in sets uit handen en verloor na 4 uur en 44 minuten: 6-2, 6-7 (9), 6-3, 4-6 en 4-6.

Tijdens de wedstrijd ergerde Murray zich flink aan Tsitsipás, die voor de beslissende set naar de wc ging en acht minuten wegbleef. De nummer drie van de wereld deed dat vorige week ook op het Masters-toernooi van Cincinnati, toen tot grote ergernis van Alexander Zverev. Murray gaf Tsitsipás na het laatste punt wel een hand, maar vloekte hardop en liep chagrijnig naar de kleedkamers.

Ondanks zijn wrange nederlaag moet Murray tegen Tsitsipás toch weer wat vertrouwen hebben getankt. Na zijn heupoperatie van begin 2019 kwam de voormalige nummer één van de wereld nog niet in de buurt van zijn oude topvorm.

Zijn laatste toernooizege dateert van twee jaar geleden in Antwerpen. Daarna haalde Murray nooit meer de finale van een ATP-toernooi en bleef hij kwakkelen met pijntjes. Sinds zijn heupoperatie speelde Murray slechts drie Grand Slam-toernooien in het enkelspel, waaronder deze US Open. Zijn beste resultaat was op Wimbledon dit jaar, toen hij in de derde ronde werd uitgeschakeld.

De 23-jarige Tsitsipás deed vier keer eerder mee aan de US Open, maar kwam nog nooit verder dan de derde ronde in New York. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Adrian Mannarino.

Medvedev simpel langs Gasquet

Daniil Medvedev hoefde zich een stuk minder in te spannen in zijn eerste partij in New York. De als tweede geplaatste Rus was in een kleine twee uur te sterk voor de 35-jarige Fransman Richard Gasquet, die zijn 64e Grand Slam speelde: 6-4, 6-3 en 6-1.

De 25-jarige Medvedev, die in de tweede ronde de Duitser Dominik Köpfer treft, wacht nog altijd op zijn eerste Grand Slam-titel. Hij was in 2019 verliezend finalist bij de US Open en verloor begin dit jaar in de eindstrijd van de Australian Open van Novak Djokovic.