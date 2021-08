Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van maandag op dinsdag de tweede ronde van de US Open bereikt. De Veenendaler was op Flushing Meadows in New York in vijf sets te sterk voor de Spanjaard Carlos Taberner: 2-6, 3-6, 6-4, 7-5 en 6-3. De partij duurde 3 uur en 34 minuten.

In de volgende ronde neemt de 25-jarige Van de Zandschulp het op tegen de als achtste geplaatste Casper Ruud. De Noor rekende in de eerste ronde in drie sets af met de Japanse lucky loser Yuichi Sugita: 6-3, 6-2, 6-2.

Van de Zandschulp doet voor het eerst mee aan het hoofdtoernooi van de US Open. De Veenendaler rekende in de kwalificaties af met achtereenvolgens Tomás Barrios, Ben Shelton en Enzo Couacaud. Door die zeges steeg hij al naar de 114e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit.

Eerder dit jaar maakte Van de Zandschulp op de Australian Open nog zijn Grand Slam-debuut. In Melbourne werd hij echter al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Spanjaard Carlos Alcaraz. Vervolgens drong hij op zowel Roland Garros als Wimbledon door tot de tweede ronde.

Naast Van de Zandschulp is Tallon Griekspoor nog actief op de US Open. De geboren Haarlemmer, die vanwege visumproblemen pas enkele dagen voor de start van het toernooi in New York toestemming kreeg voor deelname, neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.