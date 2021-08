Sloane Stephens heeft maandag diep moeten gaan om haar openingspartij op de US Open te winnen. De winnares van de editie van 2017 rekende in een herhaling van de finale van vier jaar geleden pas na drie sets af met Madison Keys: 6-3, 1-6 en 7-6 (7).

De 28-jarige Stephens leek op een vroegtijdige uitschakeling af te koersen toen ze in de beslissende tiebreak op een 3-5-achterstand kwam, maar de Amerikaanse herstelde zich tegen haar landgenote en won de beslissende tiebreak in het Arthur Ashe Stadium in New York met 9-7.

Vier jaar geleden stond Stephens nog in de finale van de US Open tegenover Keys. Stephens had toen maar een uur nodig om zich van Keys te ontdoen en haar eerste Grand Slam-titel in haar loopbaan te veroveren (6-3 en 6-0). Momenteel is ze op de wereldranglijst afgezakt naar de 66e plaats.

Simona Halep drong ook door tot de tweede ronde in haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de Australian Open van dit jaar. De tweevoudig Grand Slam-winnares, die maandenlang geveld was door een slepende kuitblessure, rekende in de eerste ronde in twee sets af met de Italiaanse Camila Giorgi: 6-4 en 7-6 (3).

Garbiñe Muguruza had het een stuk moeilijker met Donna Vekic, die in 2019 nog de kwartfinales van de US Open haalde. De Wimbledon-kampioen van 2017 had twee tiebreaks nodig om de Kroatische te verslaan: 7-6 (4) en 7-6 (5). De 27-jarige Muguruza kwam op de US Open nooit verder dan de vierde ronde.

Carla Suárez Navarro speelde haar laatste partij op een Grand Slam-toernooi. Carla Suárez Navarro speelde haar laatste partij op een Grand Slam-toernooi. Foto: Getty Images

Grand Slam-loopbaan Suárez Navarro voorbij

Carla Suárez Navarro heeft haar laatste partij op een Grand Slam-toernooi gespeeld na haar nederlaag tegen Danielle Collins: 2-6 en 4-6. Bij de 32-jarige Spaanse werd vorig jaar lymfeklierkanker geconstateerd. De voormalige nummer zes van de wereld herstelde volledig en wilde nog één seizoen spelen in het internationale toptennis.

De US Open is maandag begonnen en duurt tot en met 12 september. Zesvoudig winnares Serena Williams ontbreekt door een blessure die ze in juni opliep op Wimbledon. Ook Jennifer Brady is er niet bij. De Amerikaanse, die begin dit jaar de finale haalde op de Australian Open, meldde zich vlak voor de start van het toernooi op Flushing Meadows af met een blessure.

Arantxa Rus, de enige Nederlandse deelnemer in het vrouwenenkelspel, komt dinsdag voor het eerst in actie op de US Open. De nummer 71 van de wereld neemt het in de tweede partij van de dag op tegen de Zwitserse Belinda Bencic, de regerend olympisch kampioene.