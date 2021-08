Botic van de Zandschulp moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen de Spanjaard Carlos Taberner. De Nederlander plaatste zich vrijdag via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi.

Van de Zandschulp, die begin dit jaar op de Australian Open zijn Grand Slam-debuut maakte, komt maandag tijdens de openingsdag van de US Open in actie op baan 15. Het is de derde partij op de baan.

De Spaanse tegenstander van de 25-jarige Van de Zandschulp staat 105e op de wereldranglijst. De Nederlander staat dertien plekken lager. De twee speelden op het hoogste niveau nooit eerder tegen elkaar.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar en hoorden donderdag al tegen wie ze het in de openingsronde opnemen.

Griekspoor, die eveneens debuteert op de US Open, treft als mondiale nummer 110 de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-52). Rus wacht bij haar 23e Grand Slam-deelname een pittige klus tegen olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland, die twaalfde staat op de WTA-ranglijst.

De US Open begint maandag. Bij de vrouwen ging de winst vorig jaar naar Naomi Osaka en bij de mannen naar Dominic Thiem, die er dit jaar net als onder anderen Rafael Nadal, Roger Federer en Serena Williams niet bij is.