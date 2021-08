Botic van de Zandschulp mag voor het eerst in zijn carrière meedoen aan het hoofdtoernooi van de US Open. De Veenendaler won vrijdag ook zijn derde partij in de kwalificaties voor het Grand Slam-toernooi in New York.

De 25-jarige Van de Zandschulp, de mondiale nummer 118, boog een achterstand om tegen de Fransman Enzo Couacaud. Hij versloeg de nummer 190 van de wereld met 3-6, 7-6 (5) en 6-2.

De Nederlander plaatste zich dit jaar ook al via de kwalificaties voor de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Zowel op Roland Garros als Wimbledon haalde hij de tweede ronde.

Het is nog onbekend tegen wie Van de Zandschulp in de eerste ronde van het hoofdtoernooi speelt. Door zijn deelname zijn er nu twee Nederlandse mannen in het enkelspel actief. Tallon Griekspoor is als enige Nederlander rechtstreeks geplaatst voor de US Open en treft de Duitser Jan-Lennard Struff in zijn openingspartij.

De andere Nederlandse mannen sneuvelden allen in de kwalificaties. Voor Robin Haase viel het doek donderdag in de tweede kwalificatieronde.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi. Zij is rechtstreeks geplaatst en speelt in de eerste ronde tegen olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland.