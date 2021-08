Tallon Griekspoor kan volgende week toch meedoen aan de US Open. De Nederlander had problemen met zijn visum voor de Verenigde Staten, maar hij is inmiddels in New York aangekomen.

De 25-jarige Griekspoor raakte eind vorig jaar zijn paspoort kwijt en moest daardoor ook een nieuw Amerikaans visum aanvragen. Hij kon het toegangsbewijs in juni in Brussel ophalen bij de Amerikaanse ambassade, maar door de coronarestricties kon hij België niet in.

Op basis van een zogenoemde 'entry waiver' is Griekspoor alsnog de VS binnengekomen. Voor de nummer 110 van de wereld is het spelen van de US Open zowel sportief als financieel van groot belang. Naast dat hij zich kan meten met de wereldtop, is hij met zijn deelname verzekerd van zo'n 50.000 euro aan prijzengeld.

Griekspoor doet in de Verenigde Staten voor de derde keer mee aan een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar maakte hij zijn opwachting op de Australian Open en eerder dit jaar deed hij mee aan Wimbledon. Beide keren plaatste hij zich via de kwalificaties, ditmaal is hij op basis van zijn ranking toegelaten.

In de openingsronde van de US Open neemt Griekspoor het op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de mondiale nummer 52. Deze week zou de Nederlander deelnemen aan het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem, maar in verband met de visumproblemen moest hij zich afmelden.

De 141e editie van de US Open begint komende maandag. Het toernooi wordt op 12 september afgesloten met de finale bij de mannen.