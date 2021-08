Botic van de Zandschulp is nog één overwinning verwijderd van deelname aan het hoofdtoernooi van de US Open. De Nederlander rekende donderdag (lokale tijd) in de tweede ronde van de kwalificaties ternauwernood af met de Amerikaan Ben Shelton. Robin Haase werd uitgeschakeld in New York.

De 25-jarige Van de Zandschulp verloor de eerste set, maar toonde veerkracht en rekende na ruim twee uur alsnog af met de achttienjarige Shelton: 3-6, 7-5 en 6-4. Hij maakte het zichzelf vooral moeilijk door slechts vier van zijn elf breakpoints te benutten.

In de derde en beslissende ronde van het kwalificatietoernooi wacht Van de Zandschulp een krachtmeting met de Fransman Enzo Couacaud, de nummer 190 van de wereld. Van de Zandschulp bezet de 118e plek op de ATP-ranking.

Mocht de Veenendaler ook zijn derde kwalificatiewedstrijd winnen, dan mag hij voor het eerst in zijn loopbaan meedoen aan de US Open. Hij plaatste zich dit jaar ook al via de kwalificaties voor de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Zowel op Roland Garros als Wimbledon haalde Van de Zandschulp de tweede ronde.

Haase plaatst zich weer niet voor Grand Slam-toernooi

Haase maakt geen kans meer op een plek in het hoofdtoernooi van de US Open. De 34-jarige Hagenaar verloor in twee sets van de Duitser Peter Gojowczyk, de nummer 141 van de wereld: 6-4 en 6-4.

Haase, inmiddels afgezakt naar de 219e plek op de wereldranglijst, speelde na de US Open van 2019 slechts één Grand Slam-toernooi: de Australian Open van dit jaar, waar hij in de eerste ronde strandde.

Tallon Griekspoor is als enige Nederlander rechtstreeks geplaatst voor de US Open. Bij de vrouwen geldt hetzelfde voor Arantxa Rus. Griekspoor begint het toernooi in New York met een partij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff en Rus speelt tegen de Zwitserse Belinda Bencic.