Arantxa Rus heeft het donderdag niet getroffen bij de loting voor de US Open. De Nederlandse moet het in de eerste ronde opnemen tegen olympisch kampioene Belinda Bencic. Bij de mannen speelt Tallon Griekspoor tegen Jan-Lennard Struff.

De dertigjarige Rus treft met Bencic de nummer twaalf van de wereld. De Zwitserse veroverde eind vorige maand de olympische titel in Tokio.

Rus, die als enige Nederlandse vrouw rechtstreeks geplaatst is voor het hoofdschema, doet voor de zesde keer mee aan de US Open. De mondiale nummer 69 bereikte alleen in 2011 de tweede ronde op Flushing Meadows.

Titelverdedigster Naomi Osaka is in de eerste ronde gekoppeld aan de Tsjechische Maria Bouzková. Nummer één van de wereld Ashleigh Barty neemt het op tegen de Russin Vera Zvonareva.

Tallon Griekspoor is als enige Nederlandse man rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Foto: EPA

Griekspoor kan Djokovic treffen bij zege

De 25-jarige Griekspoor, die als enige Nederlandse man rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi ontmoet met Struff de nummer 52 van de wereld. Bij een overwinning op de Duitser kan de Noord-Hollander, de mondiale nummer 110, Novak Djokovic treffen.

Djokovic, die de US Open drie keer won, moet in de openingsronde zien af te rekenen met een qualifier. Titelhouder Dominic Thiem, Rafael Nadal en Roger Federer doen niet mee in New York.

Het is nog onduidelijk of Griekspoor wel kan meedoen aan de US Open. Vorige week liet hij weten dat hij het Grand Slam-toernooi dreigt te missen omdat hij geen visum voor de Verenigde Staten heeft en vooralsnog niet naar New York kan vliegen.

Griekspoor raakte eind vorig jaar zijn paspoort kwijt en moest daardoor ook een nieuw Amerikaans visum aanvragen. Hij kon het toegangsbewijs in juni in Brussel ophalen bij de Amerikaanse ambassade, maar door de coronarestricties kon hij België niet in. Sindsdien zit Griekspoor in de wachtkamer.

Haase uitgeschakeld in kwalificaties

In de kwalificaties werd Robin Haase donderdag in de tweede ronde uitgeschakeld. De Hagenaar ging met tweemaal 4-6 onderuit tegen de Duitser Peter Gojowczyk. Botic van de Zandschulp speelt later op de avond tegen de Amerikaan Ben Shelton.

De 141e editie van de US Open begint komende maandag. Het toernooi wordt op 12 september afgesloten met de finale bij de mannen.