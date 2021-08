De tennissers die begin volgend jaar deelnemen aan de Australian Open hoeven niet meer in quarantaine bij aankomst in Australië. In plaats daarvan wordt er voor alle betrokkenen een bubbel gecreëerd.

Bij de vorige editie, begin dit jaar, moesten de spelers bij aankomst twee weken in quarantaine en mochten ze hun hotelkamer alleen verlaten voor een trainingssessie op afgesloten banen. Spelers die aan boord zaten van een vlucht met een coronageval mochten twee weken lang zelfs helemaal niet naar buiten.

"Op dit moment zijn we bezig met een bubbel van twee weken, waarin spelers bewegingsvrijheid hebben tussen het hotel en de banen", zei toernooidirecteur Craig Tiley tegen Nine Network. "En na die twee weken mogen ze uit de bubbel en zijn ze in staat om deel te nemen, voor publiek."

Australië staat bekend om zijn zeer strenge coronabeleid. Bij de Australian Open van dit jaar was er veel te doen om de quarantaineplicht. Sommige spelers klaagden over de omstandigheden en Novak Djokovic stuurde tevergeefs een controversiële brief naar de instanties met het verzoek om de regels te versoepelen.

49 Geïsoleerde Australian Open-deelnemers trainen op hotelkamer

Nog altijd veel maatregelen in Australië

Toernooidirecteur Tiley wees er begin juli al op dat tennissers het niet zouden accepteren als ze net als dit jaar veertien dagen in quarantaine zouden moeten. "Dat zijn ze nu ook niet gewend bij andere toernooien, dus daar kunnen wij ook niet aan beginnen."

In Australië zijn overigens nog altijd veel maatregelen van kracht. Het land heeft een plan om alles weer op te starten zodra 70 procent van de volwassenen gevaccineerd is. Minder dan een derde heeft pas twee prikken gehad. Volgens Tiley moet in november 80 procent van de bevolking gevaccineerd zijn.

De Australian Open begint volgend jaar op maandag 17 januari. Dit jaar werd het toernooi verschoven naar februari.