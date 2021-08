Sofia Kenin heeft zich donderdag afgemeld voor de US Open. De nummer vijf van de wereld kan door een positieve coronatest niet meedoen aan het Grand Slam-toernooi in New York.

"Ik heb teleurstellend nieuws. Recentelijk heb ik positief getest op het coronavirus. Gelukkig ben ik gevaccineerd en heb ik daardoor slechts milde symptomen, maar mijn laatste tests waren helaas ook nog positief. Daarom ben ik niet in staat om volgende week mee te doen aan de US Open", schrijft Kenin op Twitter.

De 22-jarige Amerikaanse had voor het zevende jaar op rij kunnen meedoen aan de US Open. Ze haalde vorig jaar de achtste finales op Flushing Meadows en boekte daarmee haar beste resultaat ooit in New York.

Eerder in 2020 won Kenin de Australian Open en haalde ze de finale op Roland Garros. Sinds haar succes in Melbourne won de mondiale nummer vijf alleen nog het hardcourttoernooi in Lyon in maart vorig jaar.

Kenin is niet de eerste speler van naam die niet kan meedoen aan de US Open. Ook haar landgenoten en oud-winnaressen Serena Williams en Venus Williams meldden zich af. Bij de mannen ontbreken onder anderen Roger Federer, Rafael Nadal en Dominic Thiem.

De US Open gaat maandag van start. Namens Nederland zijn Arantxa Rus en Tallon Griekspoor rechtstreeks geplaatst. Robin Haase en Botic van de Zandschulp maken in de kwalificaties nog kans op een plek in het hoofdschema.