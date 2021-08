Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de US Open bereikt. Hij was woensdag in drie sets te sterk voor de Chileen Marcelo Tomás Barrios: 6-7 (1), 6-2 en 6-2. Bibiane Schoofs werd uitgeschakeld.

Van de Zandschulp kwam in de eerste set tot twee keer toe terug van een break achterstand. In de tiebreak pakte hij vervolgens alleen het eerste punt, om de overige zeven punten naar Barrios te zien gaan.

De 25-jarige Veenendaler toonde daarna veerkracht en trok de tweede set in 37 minuten tijd naar zich toe. Voor de derde set, waarin hij snel een 4-0-voorsprong nam, had hij zelfs nog twee minuten minder nodig.

Van de Zandschulp wist dit seizoen bij zowel de Australian Open (eerste ronde), Roland Garros (tweede ronde) als Wimbledon (derde ronde) het hoofdtoernooi te bereiken. Mede daardoor is hij opgeklommen naar de 118e plaats op de wereldranglijst.

Robin Haase bereikte dinsdag al de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Tallon Griekspoor is rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Schoofs verliest kansloos van tienersensatie

Schoofs had in de kwalificaties niets in te brengen tegen de Britse tienersensatie Emma Raducanu: 1-6, 2-6. Ze begon al dramatisch aan haar partij en verloor haar eerste servicegame aan de Britse, waarna het van kwaad tot erger ging op het Billie Jean King National Tennis Center in New York.

Schoofs verloor de eerste set al na 22 minuten (1-6), waarna de nummer 283 van de WTA-ranglijst in de tweede set na een 0-5-achterstand nog terugkwam tot 2-5. Uiteindelijk verloor ze alsnog met 2-6.

De achttienjarige Raducanu verraste eerder deze zomer nog door de vierde ronde op Wimbledon te bereiken. Ze was de jongste Britse ooit in de Open Era (sinds 1968) die de laatste zestien in Londen haalde.

Later vanavond komt Indy de Vroome nog in actie op het kwalificatietoernooi van de US Open. Arantxa Rus heeft zich direct geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat komende maandag van start gaat.