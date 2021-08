Bibiane Schoofs is woensdag kansloos uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van de US Open. De geboren Utrechtse werd al na een uur spelen naar huis gestuurd door de Britse tienersensatie Emma Raducanu: 1-6, 2-6.

De 33-jarige Schoofs begon al dramatisch aan haar partij tegen Raducanu en verloor haar eerste servicegame aan de Britse, waarna het van kwaad tot erger ging op het Billie Jean King National Tennis Center in New York.

Schoofs verloor de eerste set al na 22 minuten (1-6), waarna de nummer 283 van de WTA-ranglijst in de tweede set na een 0-5-achterstand nog terugkwam tot 2-5. Uiteindelijk verloor ze alsnog met 2-6 van Raducanu, die het in de volgende ronde opneemt tegen de winnares van de partij tussen Mariam Bolkvadze uit Georgië en de Oekraïense Daria Snigur.

De achttienjarige Raducanu verraste eerder deze zomer nog door de vierde ronde op Wimbledon te bereiken. Ze was de jongste Britse ooit in de Open Era (sinds 1968) die de laatste zestien in Londen haalde.

In die achtste finales tegen de Australische Ajla Tomljanovic gaf ze halverwege de partij op vanwege duizeligheid. De dochter van een Chinese moeder en Roemeense vader maakte desondanks een forse sprong op de wereldranglijst. Van de mondiale nummer 338 werd ze de nummer 150 van de wereld.

Na Schoofs, die nog nooit het hoofdtoernooi van een Grand Slam-toernooi haalde, komen Botic van de Zandschulp en Indy de Vroome woensdag nog in actie op het kwalificatietoernooi van de US Open. Dinsdag wist Robin Haase door te dringen tot de volgende kwalificatieronde. Tallon Griekspoor en Arantxa Rus hebben zich direct geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat komende maandag van start gaat.