Serena Williams kan niet in actie komen op de US Open, die maandag begint. De 23-voudig Grand Slam-winnares is nog niet hersteld van een gescheurde hamstring.

Williams liep haar blessure vorige maand op tijdens Wimbledon, waar ze zich bezeerde toen ze uitgleed tijdens haar eersterondepartij. Ze gaf huilend op.

Sindsdien kwam Williams niet meer in actie. Ze moest onder meer de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan en sloeg ook de voorbereidingstoernooien op de US Open - het toernooi dat ze zes keer won - al over.

"Ik volg het advies van mijn doktoren en medische staf op en geef mijn lichaam de tijd om volledig te herstellen van mijn gescheurde hamstring", schrijft de 39-jarige Williams woensdag in een verklaring.

"New York is een van de mooiste steden ter wereld en een van mijn favoriete plekken om te spelen. Ik zal de fans enorm missen, maar zal van afstand voor iedereen juichen. Bedankt voor jullie steun en liefde, ik zie jullie snel."

Serena Williams gleed uit op Wimbledon en blesseerde zich aan haar been. Serena Williams gleed uit op Wimbledon en blesseerde zich aan haar been. Foto: Getty Images

Williams jaagt nog altijd op record

Haar besluit om de US Open te laten schieten betekent dat Williams een nieuwe kans op een historische 24e Grand Slam-titel aan zich voorbij ziet gaan. Met een nieuwe titel zou ze op gelijke hoogte komen met recordhoudster Margaret Court.

Williams jaagt als sinds begin 2017 op het record, toen ze op de Australian Open haar 23e en tot dusver laatste Grand Slam-toernooi won. Sindsdien was ze er met onder meer twee finaleplaatsen op Wimbledon en de US Open wel dichtbij.

De Amerikaanse kon de laatste jaren vaker niet in actie komen op Grand Slam-toernooien. Zwangerschap, blessures en de coronapandemie stonden meer recordpogingen in de weg.

Recent meldden al meer grote namen zich af voor de US Open, waar momenteel de kwalificaties bezig zijn. Zo zijn bij de mannen Rafael Nadal, Roger Federer en titelverdediger Dominic Thiem afwezig door blessureleed.