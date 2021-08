De Nederlandse tennissers treden volgende maand zonder Jean-Julien Rojer aan in de belangrijke Davis Cup-ontmoeting met Uruguay. De dubbelspecialist is al een tijdje niet meer in actie gekomen.

Rojer testte vorige maand tijdens de Olympische Spelen positief op het coronavirus. Hij werd in Tokio overgebracht naar een quarantainehotel.

De veertigjarige Nederlander - hij is woensdag jarig - kon pas veel later dan de rest van de tennisploeg huiswaarts keren. Sindsdien kwam hij niet meer in actie, wat hem heeft doen besluiten de trip naar Uruguay over te slaan.

"Rojer wil zich focussen om eerst weer topfit te worden en het restant van het tennisjaar goed af te sluiten", aldus captain Paul Haarhuis. "Daar past een zware trip met het wisselen van ondergrond minder goed in, wat ik heel goed begrijp. Met Matwé Middelkoop hebben we een volwaardige vervanger."

'We willen mee blijven doen op het hoogste niveau'

Voor de ontmoeting met Uruguay selecteerde Haarhuis Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Robin Haase, Wesley Koolhof en Middelkoop. "Ik ben erg blij dat deze jongens zich weer beschikbaar stellen voor het team", aldus de captain.

"Het is een pittige reis naar Uruguay en van hardcourt naar gravel vraagt ook veel van de jongens. We willen mee blijven spelen op het hoogste niveau en onze plaats in de wereldgroep behouden, dat is onze plek."

Als Nederland van Uruguay wint, blijft Oranje actief in de wereldgroep en bereikt de ploeg de Davis Cup Qualifiers, die in het voorjaar van volgend jaar op het programma staan. De winnaars van de Qualifiers bereiken de Davis Cup Finals, eind 2022.

De ontmoeting met Uruguay is op 18 en 19 september.