Deelnemers aan de US Open kunnen rekenen op mentale hulp. Het Grand Slam-toernooi, dat maandag begint, gaat nauw samenwerken met het Mount Sinai Health System.

De tennissers kunnen tijdens het twee weken durende toernooi in New York een beroep doen op mensen die ze mentaal kunnen ondersteunen. Ook worden er stilteruimtes ingericht.

"We zijn altijd op zoek naar manieren om samen te werken met de andere toernooien en bonden om het hoogste niveau van ondersteuning te bieden aan onze spelers", aldus Mike Dowse, de directeur van de Amerikaanse tennisbond USTA.

"We erkennen dat het waarborgen van de mentale gezondheid van de spelers een punt is dat moet worden aangepakt."

Osaka bracht discussie op gang

De mentale gesteldheid van tennissers lag de afgelopen maanden onder een vergrootglas na de persboycot van tweevoudig US Open-winnares Naomi Osaka. Op Roland Garros besloot ze de media niet te woord te staan en na de ontstane commotie trok ze zich terug.

De Japanse voerde als reden voor haar besluit aan dat ze sinds de winst van de US Open in 2018 met depressies en angstaanvallen kampt. Vooral de interviews na afloop van de partijen zouden slecht zijn voor haar mentale gezondheidstoestand.

"Het bewustzijn van de geestelijke gezondheid is in de loop van de wereldwijde pandemie op de voorgrond gekomen, aangezien veel individuen, waaronder spelers, hebben geworsteld met de stress en emoties die het gevolg zijn van het coronavirus", aldus Stacey Allaster namens de US Open.

Recent had Osaka het opnieuw zwaar tijdens een persmoment in Cincinnati, haar eerste mediaoptreden sinds de boycot. Ze brak in tranen uit na een vraag die ze als intimiderend ervoer.