Robin Haase heeft dinsdag de tweede ronde van het kwalificatietoernooi op de US Open bereikt. Lesley Pattinama-Kerkhove verloor haar eerste partij en maakt geen kans meer op een plek in het hoofdschema van het Grand Slam-toernooi in New York.

De 34-jarige Haase toonde veerkracht tegen Borna Gojo en trok na een partij van twee uur aan het langste eind: 6-7 (5), 7-5 en 6-1. De Hagenaar won in de laatste set veel punten op zijn eerste service en gunde zijn Kroatische opponent, de nummer 234 van de wereld, geen enkel breakpoint.

In de tweede ronde neemt Haase het op tegen de Tsjech Lukás Rosol (ATP-212) of de Duitser Peter Gojowczyk (ATP-141). De huidige nummer 219 van de wereld moet nog twee partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Haase hoopt voor de elfde keer mee te mogen doen aan het hoofdschema van de US Open. Hij schopte het drie keer tot de tweede ronde. Bij zijn vorige deelname in 2019 bleek de Argentijn Diego Schwartzman in de eerste ronde te sterk. Sindsdien speelde Haase met de Australian Open - dit jaar - nog maar één Grand Slam-toernooi.

Voor Pattinama-Kerkhove zit het kwalificatietoernooi van de US Open er al op. De 29-jarige Zeeuwse verloor in de eerste ronde kansloos van de Française Harmony Tan: 6-2 en 6-2. Later op de avond komt Richèl Hogenkamp nog in actie tegen de Britse Samantha Murray.

Alleen Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn dankzij hun ranking rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. Naast Haase wordt Nederland in het kwalificatietoernooi bij de mannen vertegenwoordigd door Botic van de Zandschulp. Kiki Bertens zette na de Olympische Spelen een punt achter haar loopbaan.