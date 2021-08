De winnaars van de US Open krijgen bij de komende editie opnieuw een minder hoge beloning dan een jaar eerder. De organisatie heeft besloten de totale prijzenpot op een andere manier te verdelen, om zo tennissers die veel last hebben gehad van de coronapandemie tegemoet te komen.

De kampioen bij zowel de mannen als de vrouwen kan rekenen op een winstpremie van 2,5 miljoen dollar (circa 2,1 miljoen euro), zo werd maandag bekengemaakt. De laatste keer dat de cheque voor de eindwinnaar lager uitviel, was in 2012.

Vorig jaar leverde de titel op Flushing Meadows nog 2,5 miljoen euro op. Bij de editie van 2019 was dat zelfs 3,2 miljoen euro. En dat terwijl de totale prijzenpot dit jaar juist is gegroeid naar bijna 49 miljoen euro.

Dat betekent dat tennissers die al vroeg de aftocht blazen in New York er juist flink op vooruitgaan. Voor de deelnemers aan het kwalificatietoernooi is ruim 5 miljoen euro beschikbaar. Dat is een stijging van 66 procent ten opzichte van de editie in 2019. Vorig jaar ging het kwalificatietoernooi vanwege de coronacrisis niet door.

Met de sterke verhoging van het prijzengeld voor de meer modale spelers wil de Amerikaanse organisatie de tennissers die wat lager op de wereldranglijst staan enigszins tegemoetkomen. Zij zijn door de coronapandemie relatief veel inkomsten misgelopen.

Deelname aan de eerste ronde van het hoofdtoernooi levert meteen al 64.000 euro op. Plaatsing voor de tweede ronde is goed voor 98.000 euro. Een jaar geleden was dat respectievelijk 51.000 en 84.000 euro.

Het kwalificatietoernooi in New York begint dinsdag. Volgende week maandag gaat het hoofdtoernooi van start.